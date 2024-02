Visit Pistoia alla BIT 2024, presentazione al pubblico specializzato e alla stampa di settore

Il Comune di Pistoia e l'Ambito turistico Pistoia e Montagna Pistoiese, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, partecipano alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, all’Allianz MiCo di Milano. L'evento, che si concluderà domani, martedì 6 febbraio, è dedicato alla travel industry globale, con uno sguardo sempre più attento alle soluzioni sostenibili, personalizzate, tecnologiche e alle sfide del futuro futuro.

A rappresentare il territorio è stato il brand Visit Pistoia, nell'ambito di un incontro pubblico aperto al pubblico specializzato di buyer, tour operator, giornalisti, che si è tenuto oggi, lunedì 5 febbraio, allo stand della Toscana, con la partecipazione di Alessandro Sabella, assessore al Turismo, Tradizioni e Manifestazioni Jacopee del Comune di Pistoia.

È stata l'occasione per presentare al pubblico internazionale della BIT il Cammino di San Jacopo, entrato da pochi mesi a far parte dell'Atlante dei Cammini della Toscana. Un cammino storico e di fede, che ha il suo cuore a Pistoia, dove, nella Cattedrale di San Zeno, è custodita la reliquia di San Giacomo il Maggiore (detto anche Jacopo). Un cammino di Santiago italiano, che partendo da Livorno verso Barcellona via mare, o seguendo i cammini jacopei catalani e il Cammino Francese via terra, conduce da secoli i pellegrini proprio a Santiago de Compostela. Il Cammino di San Jacopo è uno dei cinque cammini che toccano la città, insieme al Cammino di San Bartolomeo, alla Via Francesca della Sambuca, alla Via Romea Germanica Imperiale e alla Via Romea Strata. Per sottolineare la centralità di Pistoia nelle rotte di pellegrinaggio europee, sono state installate 63 conchiglie che da Piazza del Duomo si diramano seguendo i tracciati dei cinque cammini.

«Anche quest'anno siamo alla BIT per cogliere questa importante occasione di visibilità per il nostro territorio, che ha lavorato intensamente negli ultimi anni per affermarsi come destinazione turistica alternativa alle mete mainstream - ha commentato Alessandro Sabella – i Comuni dell'Ambito stanno continuando a lavorare affinché l'esperienza di comunicazione e valorizzazione, che ha dato vita a Visit Pistoia, prosegua e si rafforzi».