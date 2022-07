Viabilità, venerdì divieto di transito e di sosta in un tratto di via del Nespolo

Venerdì 15 luglio, dalle 8 alle 17, in via del Nespolo , nel tratto da via Toscana a via Pratese, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta.

Il provvedimento è necessario per eseguire scavi per un nuovo allaccio alla rete telefonica di fibra ottica da parte della società FiberCop.

Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dall’intervento.