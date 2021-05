Viabilità, modifiche per lavori in via Pontenuovo e Croce, via di Selvapiana e via Vicinale di San Biagio in Cascheri

Per permettere a Toscana Energia di estendere la rete del gas metano per oltre mezzo chilometro in via Pontenuovo e Croce e di realizzare lavori di scavo per un nuovo allaccio alla rete del gas metano in via di Selvapiana, sono previste modifiche alla viabilità da lunedì 3 maggio.

Ecco in dettaglio i cambiamenti. In via Pontenuovo e Croce, dal 3 al 29 maggio, saranno vietati il transito e la sosta. Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentita la circolazione dei mezzi di soccorso ed emergenza nei tratti non interessati dagli interventi.

Per quanto riguarda i lavori di allaccio in via di Selvapiana, all’altezza dei numeri civici 11-33, dal 3 al 5 maggio saranno in vigore i divieti di transito e sosta. Il percorso alternativo è individuato attraverso via di Saturnana, via Carraia e viceversa.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

In via Vicinale di San Biagio in Cascheri il privato dovrà realizzare lavori di ripristino del manto stradale.

Per permettere l'intervento sono previste modifiche alla viabilità. Pertanto da lunedì 3 fino a mercoledì 5 maggio in via Vicinale di San Biagio in Cascheri (tratto a nord di via dei Cipressi) saranno in vigore il divieto di transito e di sosta. Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dagli interventi.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.