Un anno di Visit Pistoia, il portale turistico ufficiale dell'Ambito Pistoia e Montagna Pistoiese

A poco più di un anno dalla sua nascita, Visit Pistoia, il portale turistico ufficiale dell'Ambito Pistoia e Montagna Pistoiese, centra i primi obiettivi: coordinare una rete di operatori e promotori di eventi ed esperienze per veicolare l'offerta del territorio attraverso il portale di Ambito e accrescere il proprio pubblico.

Risultati raggiunti grazie a una redazione dedicata e un impegno quotidiano di coordinamento e raccordo con gli operatori di tutto l'Ambito, per garantire l'aggiornamento costante delle sezioni Eventi ed Esperienze, su cui in questo primo anno si è voluto investire maggiormente, con rispettivamente 1.250 e 285 schede inserite.

Gli Ambiti Turistici Territoriali, istituiti dal Testo unico del sistema turistico regionale della Toscana, Legge regionale 86/2016, sono chiamati a svolgere in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica. Per questi scopi è nato nel giugno 2021 Visit Pistoia, il portale turistico ufficiale dei comuni di Pistoia, Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese.

Un primo punto sul ruolo di Visit Pistoia e sulla sua evoluzione è stato fatto in occasione della Conferenza dei Sindaci e della Consulta d'Ambito, che si sono tenute (n.d.r. In data 6 settembre 2022) nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, attraverso i dati presentati dall'agenzia Todo Media., che cura il servizio di comunicazione e marketing turistico dell'Ambito.

Dati che confermano un interesse in costante crescita, con 54.742 utenti complessivi e 128.046 visualizzazioni di pagina (fonte: Analytics). Mentre i risultati relativi ai mesi di luglio e agosto testimoniano l'efficacia del lavoro fatto con + 1.188,35% utenti rispetto allo stesso periodo all'anno precedente (24.221 vs 1.880). Si tratta di punto di partenza per impostare il lavoro da fare nel prossimo futuro e che indicano la strada da perseguire. I dati suggeriscono che il 73,55% gli utenti accede al sito tramite mobile (fonte: Analytics), fornendo preziose indicazioni sulle caratteristiche da sviluppare, per rendere l'esperienza di navigazione sempre più agile e intuitiva.

Per quanto riguarda le modalità di accesso al portale, il canale di traffico principale è la ricerca organica attraverso tutti i motori di ricerca, con l'84%, il link diretto con l'8%, i social (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) con il 5% (fonte: Google Search Console).

Nei risultati di ricerca i link visualizzati relativi a Visit Pistoia sono stati 1,85 milioni (impressioni totali), con 51,612 clic (fonte: Google Search Console).

Nel periodo giugno-agosto di quest'anno, quello ad aver ha attirato maggiormente pubblico, tra le query più ricercate, e che hanno portato traffico sul portale, spiccano quelle relative alla Giostra dell'Orso, tornata dopo due anni di assenza.