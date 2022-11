Tornano i treni di Porrettana Express

Porrettana Express è un progetto di valorizzazione e promozione della ferrovia transappenninica e del territorio che da Pistoia attraversa l'Appennino Tosco Emiliano, attuato da Germina Impresa Sociale e promosso e sostenuto dai Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Alto Reno Terme, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con la preziosa partnership di Fondazione FS.

Tre i treni previsti in questo autunno. Il primo in programma il 19 Novembre porterà i viaggiatori alla scoperta della Montagna Pistoiese, di alcuni poli dell’Ecomuseo della Montagna e del Museo SMI di Campotizzoro. Il secondo invece, previsto per il 27 novembre per la prima volta partirà da Porretta Terme e porterà i viaggiatori alla scoperta della città di Pistoia e del Deposito rotabili Storici delle Ferrovie di Pistoia, il più importante Hub italiano per la manutenzione e la riparazione delle locomotive a vapore e vera eccellenza per la nostra città.

L’ultimo convoglio è previsto per giovedì 8 dicembre con partenza da Pistoia - dopo la solita visita al Deposito Officina Rotabili Storici – in direzione di Porretta Terme, dove i viaggiatori potranno visitare la cittadina termale, i suoi mercatini di Natale ed ammirare le luminarie allestite per le prossime festività natalizie.

I titoli di viaggio per questi treni, potranno essere acquistati, come sempre, esclusivamente sul sito www.porrettana express.it

Questo ambizioso progetto ha diversi obiettivi, che partono dalla valorizzazione di un territorio e dei suoi contenuti e conducono alla narrazione di questi attraverso l'esperienza del viaggio. Quest’ultimo diventa una sorta di immersione nella storia delle comunità che si incontrano e si rivelano, interagendo con il paesaggio che svela le numerose interazioni tra uomo e ambiente in cicli virtuosi e sempre aperti. L'Appennino tosco emiliano e la montagna pistoiese in particolare, sono un territorio in grado di regalare ai turisti prospettive inedite grazie sia alle tante possibilità che è in grado di offrire agli amanti dell’outdoor che a un patrimonio artistico, culturale e museale assolutamente da valorizzare, che arricchisce di qualità e contenuti un'offerta turistica sostenibile.

Questo progetto, inoltre, non si ferma all'organizzazione di treni/evento ma punta con energia alla valorizzazione dei treni di linea con l'obiettivo di far tornare la ferrovia una tra le principali porte d'accesso alla Montagna Pistoiese. Proprio per questo la linea ferroviaria e i treni del Porrettana Express si candidano sempre più a diventare una risorsa turistica per l’appennino tosco emiliano e a rappresentare una delle più importanti leve per lo sviluppo del territorio e delle sue comunità attraverso politiche turistiche e ambientali.

Programma treni autunno 2023

TRENO 19/11 - Pistoia - Pracchia

Ore 8.30 inizio turni Visita al DORS

ore 10.30 Partenza da Pistoia

Ore 10.45 Fermata e discesa a Piteccio

Ore 11.15 Partenza da Piteccio

Ore 11.40 Arrivo a Pracchia – discesa dei viaggiatori e assegnazione ad ogni gruppo di una navetta con diverse destinazioni (Museo del ferro e Giardino dell'Energia Rinnovabile a Pontepetri, la ghiacciaia della Madonnina alle Piastre ed il Museo e Rifugi SMI a Campotizzoro)

Ore 12.00 Visite Guidate

Ore 13.30 Pranzo in una delle strutture convenzionate

Ore 14.45 Visite Guidate (gruppi invertiti)

Ore 16.20 Termine visite e rientro con le navette alla stazione di Pracchia

Ore 17.00 Partenza treno per Pistoia, arrivo 17.40

TRENO 27/11 - Porretta Terme - Pistoia e ritorno

Partenza da Porretta Terme ore 9.00

Arrivo a Pistoia ore 10.00 circa

Divisione in 2 gruppi:

1° gruppo Visita al DORS

2° gruppo visita Pistoia

Pranzo libero

pomeriggio gruppi invertiti

Ritorno: Partenza da Pistoia ore 17.00

Arrivo a Porretta Terme ore 18.00

TRENO 08/12 - Pistoia - Porretta Terme e ritorno

Ore 8.30 Inizio turni Visita al DORS

ore 10.00 Partenza da Pistoia

Visita alla Rampa di lanciamento

Arrivo a Porretta Terme ore 11.45 circa

Visita alla città, mercatini di Natale, luminarie.

Pranzo libero

segue visita alla città, mercatini di Natale, luminarie.

Partenza da Porretta Terme ore 17.00

Arrivo a Pistoia ore 18.00 circa

Capienza ciascun treno 200 posti

Per l’acquisto biglietti e info sui viaggi www.porrettanaexpress.it

Costo biglietti

Adulti - € 28,00

Ridotto (da 4 a 12 anni non compiuti) - € 12,00

Gratuito da 0 a 4 anni non compiuti

I programmi dei treni possono subire delle modifiche che saranno comunicate sul sito www.porrettanaexpress.it