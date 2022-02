Torna la prevenzione di ANT a Pistoia

Fondazione ANT riparte con i progetti di prevenzione oncologica gratuita destinati ai cittadini della provincia di Pistoia. Il 2022 sarà infatti all’insegna della prevenzione grazie al patrocinio del Comune di Pistoia e alla partnership e al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia che ha deciso di finanziare 20 giornate di prevenzione da offrire alla cittadinanza.

Le visite gratuite, che si terranno a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT, prenderanno il via lunedì 21 febbraio alle ore 9 in piazza Nelson Mandela, alla presenza dell’assessore e vice sindaco Anna Maria Celesti, del delegato ANT di Prato e Pistoia Tiziano Sperandini e Paola Bellandi, consigliera di amministrazione di Fondazione Caript.

Il progetto ha un valore ancora più forte quest'anno, alla luce della pandemia: l'emergenza Covid-19, infatti, tra le molte sue negative ricadute ha avuto anche quella di far saltare o rimandare esami, controlli e screening oncologici (si parla di oltre due milioni di esami saltati solo nei primi nove mesi del 2020) con conseguente rischio di maggiori diagnosi di tumore in fase avanzata, aumento delle spese per le cure e della mortalità della popolazione in un prossimo futuro.

Due i progetti su cui ANT ha inteso concentrarsi in questa prima fase: Progetto Melanoma e Progetto Mammella. Con il Progetto Melanoma, che si terrà nelle giornate del 21, 22, 28 febbraio e 1 marzo sull’Ambulatorio Mobile in piazza Mandela, la cittadinanza potrà usufruire di 120 visite dermatologiche effettuate dai professionisti ANT con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche.

Il 24 e 25 febbraio si torna in piazza Nelson Mandela a Pistoia, sempre a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT, per due giornate del Progetto Mammella destinate a donne di età inferiore a 45 anni che si replicheranno anche il 2, 3 e 4 marzo, questa volta con collocazione dell’Ambulatorio Mobile in piazza del Duomo sempre a Pistoia. In questo caso si tratta di 80 visite senologiche con ecografia mammaria per l’individuazione di eventuali noduli.

“La prevenzione oncologica è da sempre uno dei pilastri di Fondazione ANT – dichiara Tiziano Sperandini, delegato ANT di Prato e Pistoia – Portare avanti questa buona pratica in questo particolare momento storico è fondamentale. Come sappiamo l’emergenza Covid ha messo in secondo piano le altre patologie così come i programmi di diagnosi precoce. Grazie al sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia possiamo offrire alla cittadinanza un’opportunità davvero preziosa per prendersi cura della propria salute.”

“Le attività di sensibilizzazione e di diagnostica precoce rispetto alle patologie oncologiche rivestono un ruolo fondamentale per estendere le possibilità di un trattamento efficace e per bloccarne la diffusione – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di tutela e promozione della salute del Comune di Pistoia -. Per questo, le due campagne di prevenzione previste in questi primi mesi dell’anno in merito ai tumori mammari e ai melanomi sono per la nostra città due appuntamenti importanti, per i quali ringraziamo ANT, ma anche la Fondazione Caript per il sostegno dato. Auspichiamo, dunque, una partecipazione attiva e numerosa da parte dei cittadini poiché in presenza dei primi sintomi, o in una fase ancora precedente, è buona pratica medica garantire ai pazienti una diagnosi tempestiva.”

“Questa è una delle iniziative che sosteniamo attraverso il nostro bando Socialmente – dichiara il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – per noi uno dei bandi più importanti, cui quest’anno destiniamo 600mila euro per aiutare gli enti del terzo settore nei loro progetti. Per noi è un impegno nel segno di un welfare di comunità, un obiettivo per il quale la prevenzione riveste un ruolo evidentemente molto rilevante. Da apprezzare, in questa specifica iniziativa, è anche la scelta di coinvolgere un quartiere come quello delle Fornaci, molto popoloso e dove vivono tante persone straniere, che potenzialmente possono avere maggiori difficoltà a ricorrere a servizi di assistenza e sanitari”.

Fondazione Ant da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica, informando, sensibilizzando e soprattutto erogando ogni anno visite di prevenzione in diversi ambiti. Con i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutt’Italia, vengono offerte ogni anno oltre 25.000 visite gratuite e naturalmente ogni giorno continua anche l’instancabile attività di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerta ai malati di tumore.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare dal 14 al 18 febbraio dalle ore 15 alle 18 il numero 349 0615666 fino ad esaurimento posti.

Profilo Fondazione ANT Italia ONLUS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 130.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 23 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 515 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 196.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 113 delegazioni e 63 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2019, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (45%) al contributo del 5x1000 (14%) a lasciti e donazioni (16%). Il 16% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).