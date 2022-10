Tari, predisposto il bando per chiedere l'agevolazione sul pagamento per l'anno 2022

A partire da domani, giovedì 13 ottobre, fino al 18 novembre (alle 12) sarà possibile presentare la domanda di agevolazione al pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2022 per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di disagio economico, fino all’esaurimento dei fondi disponibili pari a 180mila euro. Il contributo sarà concesso a partire dalla prima fascia (fino al suo esaurimento) per proseguire, poi, con le altre fasce, secondo i fondi ancora disponibili.

I requisiti sono riportati nel bando, pubblicato qui sotto assieme alla domanda e nell’area tematica ‘Tasse e tributi’. Per quanto riguarda il valore Isee, possono presentare la domanda i soggetti con un’attestazione in corso di validità non superiore a 8 mila euro. Con un valore Isee fino a 4mila euro e con la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune di Pistoia (con concessione di un contributo economico a integrazione del reddito, nell'anno di riferimento) si avrà diritto a un’esenzione totale. Con Isee fino a 4mila euro, ma senza la presa in carico da parte dei servizi sociali, la riduzione sarà pari all'80%. Con Isee da 4mila fino a 6mila euro si avrà diritto a una riduzione del 60% e infine con Isee da 6mila a 8mila euro, una riduzione del 40%.

In caso di parità del valore Isee, avranno precedenza le domande ammesse nei cui nuclei familiari è presente una persona diversamente abile e, in caso di ulteriore parità, in quelli con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria, stilata seguendo l’ordine crescente del valore Isee dei beneficiari, sarà pubblicata sul sito istituzionale.

Al fine di snellire la procedura, è preferibile inviare la domanda online; per coloro che non avessero accesso alle modalità di presentazione telematica, è comunque possibile ricorrere al cartaceo.

Per presentare la domanda con la modalità on line, deve essere eseguita e completata la procedura telematica (la domanda è completata solo quando il sistema rilascia l'apposito messaggio), collegandosi al sito web del Comune di Pistoia, area servizi on line, sezione Sportello polifunzionale (https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/), tramite autenticazione SPID, CIE oppure CNS. Le modalità di inserimento e compilazione sono disponibili on line all’indirizzo: www.comune.pistoia.it – Aree Tematiche – Tasse e Tributi – Tassa sui Rifiuti TARI – Agevolazioni.

Per presentare la domanda in forma cartacea, è necessario utilizzare esclusivamente il modello disponibile sul sito del Comune di Pistoia, scaricabile sia da aree tematiche tasse e tributi, sia dallo sportello telematico polifunzionale, compilato e firmato in originale, a cui si deve allegare fotocopia integrale (fronte/retro) del documento di identità in corso di validità.

La richiesta può essere consegnata direttamente all’ufficio Entrate del Comune di Pistoia, in via XXVII Aprile 17, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17; con raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Pistoia, piazza del Duomo 1; per Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it; in via residuale, eccezionalmente consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune di Pistoia.

Tulle le informazioni e il modello della domanda possono essere richieste all’ufficio Entrate, via XXVII Aprile 17, telefono 0573 371730 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 con prolungamento fino alle 13 il mercoledì; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in piazza del Duomo, numero verde 800 012 146 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. E’ possibile rivolgersi anche agli sportelli comunali: Le Fornaci, via G. Gentile 497, telefono 0573 452665, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30, Bottegone, via Fiorentina 571, telefono 0573 371039, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30, Belvedere, in piazzale Belvedere 5, telefono 0573 402174, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, giovedì anche dalle 15 alle 17.