Scuola Frosini: prorogato al 13 febbraio il bando per affidare i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio

Il bando pubblicato alla fine del 2022 dal Comune di Pistoia per l' affidamento dei lavori di messa in sicurezza sismica e riqualificazione della scuola primaria Frosini per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, resterà aperto ancora per alcuni giorni. Difatti il termine per la presentazione delle offerte, da effettuare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Start (https://start.toscana.it), è stato prorogato e andrà in scadenza il prossimo 13 febbraio 2023 alle ore 10.

Sulla piattaforma online Start è consultabile la documentazione di gara da parte dei soggetti interessati accessibile fino al nuovo termine di scadenza delle offerte (13 febbraio prossimo).

Per poter presentare un’offerta è comunque obbligatorio eseguire il sopralluogo. Gli operatori economici quindi per poterla presentare dovranno prima effettuare un sopralluogo, per prendere visione dei locali della scuola, da concordare con i tecnici del Comune secondo le modalità indicate sul bando.

Si tratta, per la città di Pistoia, di un'opportunità legata ai fondi del Pnrr, che permetterà di ridare prestigio a tutto il complesso immobiliare, restituendo ai cittadini una scuola importante e nevralgica. I lavori preserveranno l’aspetto originario della struttura, valorizzandone gli elementi di pregio presenti, ma allo stesso tempo renderanno il plesso sicuro e moderno attraverso il miglioramento sismico dell’edificio scolastico, l’adeguamento antincendio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e la ridistribuzione funzionale degli spazi interni che ne miglioreranno il comfort. Sono previsti inoltre interventi sullo spazio verde esterno, sui servizi igienici, sulle facciate, la sostituzione degli infissi, il miglioramento della copertura con la demolizione e la ricostruzione degli elementi strutturali risalenti al 1960 e la realizzazione di controsoffitti antisismici.