In San Giorgio istituita una raccolta fondi a favore della Biblioteca di Quarrata

Fino alla fine del mese di novembre, al banco accoglienza della Biblioteca San Giorgio è presente una grande urna, nella quale vengono raccolti fondi a favore della Biblioteca di Quarrata, i cui magazzini sono stati alluvionati nella notte di venerdì scorso.

In questi giorni a Quarrata una squadra di esperti, formata dai funzionari della Regione Toscana, della Soprintendenza Archivistica e del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio, stanno dirigendo le operazioni di recupero dei libri e dei materiali documentari finiti sotto l'acqua, contando sulla collaborazione dei tanti volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo. Molti dei libri alluvionati non potranno essere recuperati: la raccolta fondi attivata in San Giorgio si propone di coprire almeno una parte delle spese che saranno necessarie per sostituire, con nuove edizioni, i libri perduti.

Partecipano alla raccolta anche gli Amici della San Giorgio che, questo pomeriggio, venerdì 10 novembre, a partire dalle 15.30 fino alle 18.30, allestiranno un mercatino straordinario del libro usato nell’atrio della biblioteca, nell'intento di destinare il ricavato delle vendite a questa causa.