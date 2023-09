Sabato inaugurazione della mostra personale di Concetta Narsilio negli Antichi Magazzini del Sale

Sabato 16 settembre alle 17 negli Antichi Magazzini del Sale sarà inaugurata la mostra personale dal titolo Gioia della pittrice Concetta Narsilio. All’iniziativa saranno presenti l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli e l’artista.

La mostra racconta la storia di una donna che da sempre ha coltivato l’amore per l’arte e che adesso è pronta a condividere, visto che l’inaugurazione di sabato rappresenta il debutto di Concetta Narsilio.

L’arte per l’autrice è un codice, un linguaggio interiore, un mezzo per raccontare e comunicare. E’ anche liberazione, spontaneità e apertura verso gli altri. Il colore è il vero protagonista dei suoi quadri, un elemento chiave per capire il suo linguaggio. I più ricorrenti sono il blu e il rosso rispettivamente simbolo di interiorità e di forza.

L’allestimento è formato da settanta opere realizzate con tecnica di pittura a olio e acrilico tra figurativo (con la realizzazione di volti) e astratto. L’artista si ispira in particolare a Kandinskij.

La mostra, con ingresso gratuito e aperta fino al 2 ottobre, è un viaggio introspettivo dell’artista, ma anche un omaggio a suo padre scomparso un anno fa: il suo primo maestro dal quale ha ereditato l’uso del colore come forma espressiva.

Concetta Narsilio è nata a Caltagirone, in provincia di Catania, nel 1967. Figlia d’arte, la pittrice fin da piccola ha respirato un ambiente fatto di tempere e cultura. In Sicilia ha nutrito il suo interesse nell’arte attraverso anni di formazione. Si è trasferita a Pistoia nel 1990, città nella quale vive e lavora.