Sabato alle 16.30 presentazione delle opere Street Art for Freedom e performance degli artisti in piazza del Duomo

Sabato 14 maggio, alle 16.30 in piazza del Duomo si svolgerà l’inaugurazione della mostra-performance promossa da Fondazione Eleutheria, Comune di Pistoia e Municipio di Praga 5, che vede coinvolti giovani artisti cechi e italiani che in questi giorni hanno lavorato insieme per realizzare le loro opere. Il tema dell’evento è la “libertà” e il dovere che ognuno ha di difenderla e preservarla.

Il pomeriggio avrà inizio alle 16 nella sala Grandonio del Palazzo comunale, dove, alla presenza del sindaco, dell’assessore al turismo e alle politiche giovanili di Pistoia, del presidente della Fondazione Eleutheria, Francesco Augusto Razetto; dei curatori della mostra Andrea Cosentino, Simona Chytrová, Ottaviano Maria Razetto e Genny Di Bert, sarà accolta la delegazione ceca composta dal sindaco, Renata Zajíčková; dal vice-sindaco di Praga 5, Lukáš Herold; dalla direttrice dell’Istituto Culturale ceco di Milano, Simona Calboli e dalla direttrice dell’Istituto Culturale ceco di Roma, Petra Březáčková.

Dopodiché si passerà alla presentazione ufficiale delle opere in piazza del Duomo alla presenza degli otto artisti.

Da quasi dieci anni la Fondazione Eleutheria, presieduta da Francesco Augusto Razetto, con il progetto Et Cetera dedicato alla scoperta di nuovi talenti artistici, si concentra con questa nuova edizione sulla street art dedicata ai giovani artisti.

Si tratta di Maxim, Jan Brěnek, David Strauzz, IamRushDog, Eliseo, Gojo, Giusy Guerriero, Korvo, scelti da una commissione composta dai curatori della mostra: gli artisti sono accomunati dalla giovane età e dalla varietà dei linguaggi espressivi.

Maxim (classe 1974) è un artista praghese, nipote del famoso pittore ceco Ivan Sedliský, nel cui atelier nacque la passione per l’arte su grandi piani. All’età di 24 anni la sua avventura artistica lo porta nelle città di San Francisco, prima, e, poi, di Chicago, dove collabora con Doug Fogelson, uno dei fotografi più acclamati della città.

Jan Brenek (classe 1993) è un artista ceco che vive a Praga e proviene da una famiglia di artisti e musicisti.

David Strauzz (classe 1976) è uno street-artist ceco residente a Praga con un atelier presso l’avveniristico Pragovka Art District della capitale ceca. Nato da genitori immigrati nella città canadese di London in Ontario, Strauzz studia alla OCAD University in Toronto prima di trasferirsi a Boston in Massachusetts, dov’è artista dei Braintree Street Studios nel quartiere di Allston.

Adam Zimmermann (classe 1987) è un artista di Praga, conosciuto come @iamrushdog. Fa parte della Suprema Caligrafia Crew, collettiva internazionale con sede in Città del Messico. I suoi studi sull‘arte delle lettere iniziano all’estero, in particolare a Los Angeles, in California, dove approfondisce i grandi nomi del settore calligrafico come Chaz Bojorquez, Retna, Defer e TheosOne.

Eliseo Sonnino Di Laudadio (classe 1984) è un artista romano, formatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha un linguaggio puramente astratto, caratterizzato dalla ricerca sui contrasti tra forma e colore. In linea con le tradizioni dell’astrazione, ha maturato un’evoluzione sempre più unica e personale.

Paolo Colasanti, in arte Gojo, (classe 1984) comincia a dipingere sui muri intorno al 1995. Ha studiato presso l’Università di Architettura di Valle Giulia. Appassionato di storia e archeologia, riporta nelle sue opere il concetto di genius loci, fondendo arte, studio del territorio, storia, archeologia e mitologia locale. Dal 2007 coopera con il Comune di Roma ed altri enti istituzionali per svariati progetti artistici e sociali.

Giusy Guerriero (classe 1987) nasce ad Avellino e, dopo studi scientifici, approfondisce la ricerca sulla pittura antica dedicandosi in particolare all’arte caravaggesca. Nel 2016 si diploma in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e affina la propria formazione addentrandosi nelle tecniche pittoriche iperrealistiche.

Carmine Foschino alias Korvo (classe 1980) è un artista poliedrico originario del beneventano e residente a Milano, noto per le sue illustrazioni realizzate per AELLE, rivista culto dell’urban culture italiana. Influenzato e stimolato dal mondo dei graffiti, Korvo esprime il suo particolare senso onirico e caricaturale con diverse tecniche tra cui pittura e scultura.

Le performance degli artisti si sono svolte in piazza del Duomo alla vista dei passanti che da qualche giorno stanno ammirando questo vero e proprio happening artistico.

La mostra si potrà visitare fino al 28 maggio. L’evento è realizzato con il patrocinio di Centro Ceco di Roma, Centro Ceco di Milano, Regione Toscana e Istituto Italiano di Cultura di Praga.