Pubblicato il bando per organizzare una fiera promozionale di piante e fiori in città

Pistoia, capitale del verde, presto avrà la sua fiera dedicata a piante e fiori. Una mancanza che si va a colmare, dunque, grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale di dare vita a un evento di settore, per il momento a carattere sperimentale, che possa richiamare in città vivaisti, paesaggisti, architetti del verde, ma anche semplici curiosi e appassionati. Per questo, nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito istituzionale (www.comune.pistoia.it) il bando per l’organizzazione e la gestione di una mostra e fiera promozionale di piante e fiori che possa svolgersi in due diversi momenti dell’anno, secondo il ciclo delle stagioni, dunque una in autunno e l’altra in primavera.

«Questa fiera è una novità assoluta nel percorso di promozione e valorizzazione della città – sottolinea Gianna Risaliti, assessore allo sviluppo economico –. È singolare che la nostra città ancora non proponesse un evento come questo, visto che si tratta senza dubbio di uno dei settori trainanti nell’economia del nostro territorio, riconosciuto un’eccellenza a livello mondiale. Ci auguriamo che questo bando possa essere accolto con favore e trovi massima condivisione e partecipazione da parte dei soggetti che operano nel comparto, compreso il distretto vivaistico ornamentale. Sarebbe importante che questa mostra-mercato diventasse un appuntamento fisso, un richiamo per chi opera nel settore, ma anche per coloro che semplicemente sono appassionati della materia».

Nell’intento di raccogliere quante più idee e proposte operative, il bando rimarrà aperto fino al marzo 2022. È rivolto a consorzi e cooperative di operatori; comitati senza scopo di lucro; associazioni di categoria rappresentative di attività commerciali, artigianali e di servizi o relativi consorzi di imprese; associazioni, società e imprese individuali, aventi per oggetto l'organizzazione di eventi commerciali. Sarà di loro competenza l'organizzazione della mostra-fiera e l’individuazione dell’area in cui accoglierla, compatibilmente con lo svolgimento di altre iniziative e in accordo con l’Amministrazione.

Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2022 al Comune di Pistoia - servizio Sviluppo economico e promozione territoriale, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it

Per ricevere ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti, scrivere all’indirizzo: annona@comune.pistoia.it.

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Pistoia al seguente link: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi