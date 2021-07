Pubblicate le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d'infanzia e spazi gioco comunali

E’ stata approvata la graduatoria provvisoria dei nidi d'infanzia e spazi gioco comunali per l’anno educativo 2021/2022. Può essere consultata sul sito del Comune di Pistoia nell’area tematica Educazione, nel box relativo all’iscrizione dei nidi d’infanzia e spazio gioco: http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/nidi-dinfanzia-servizi-integrativi-e-aree-bambini/iscrizioni-nido.

L'assegnazione del nido o spazio gioco comunale è stata effettuata sulla base del punteggio ottenuto e delle preferenze espresse. Per motivi di privacy, le graduatorie non riportano il nome e cognome dei bambini e delle bambine, ma il numero che identifica la domanda e che è già stato comunicato tramite e-mail direttamente al genitore che ha presentato la domanda stessa. Se non fosse pervenuto si suggerisce, prima di chiamare il servizio, di controllare la cartella per le email Spam o nella posta indesiderata.

Il servizio Educazione ha pubblicato la graduatoria provvisoria, specificando l’esito delle domande così suddivise: domande nidi e spazi gioco comunali accolte in lista di attesa per i bambini nati nel 2019; domande nidi e spazi gioco comunali accolte in lista di attesa per i bambini nati nel 2020; domande nidi e spazi gioco comunali accolte in lista di attesa per i bambini nati nel 2021; domande “La casa degli orsi” accolte e in lista di attesa; domande per nidi privati convenzionati.

Il posto assegnato nella graduatoria provvisoria deve essere confermato alla luce dell’istruttoria delle richieste di riesame presentate, che potrebbero quindi modificare la graduatoria stessa.

Per richiedere il riesame del punteggio, i genitori devono presentare domanda scritta, corredata della documentazione che attesti i punteggi che si ritiene non siano stati calcolati.

Le richieste di riesame delle domande possono essere presentate entro il 16 luglio tramite Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it oppure all’indirizzo: iscrizioninido@comune.pistoia.it, a condizione che l’indirizzo mail utilizzato per la trasmissione corrisponda a quello indicato sulla domanda di iscrizione ed allegando documento di identità del sottoscrittore.

La conferma del posto avverrà dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà successiva all’esame delle eventuali istanze di riesame.

Chi non ha ancora presentato domanda potrà fare l’iscrizione tardiva dal 15 luglio al 30 settembre in tale arco temporale sarà riaperto il portale per le iscrizioni online.

Per accedere ai servizi educativi per la prima infanzia comunali sono pervenute 263 domande di iscrizione: 245 ai nidi e spazi gioco e 18 a ‘La Casa degli Orsi’. Inoltre, hanno presentato domanda per essere accolti nei nidi privati convenzionati 113 utenti.

Per quanto riguarda la popolazione dei bambini residenti, in fascia 0/3 anni, il 32,53% ha fatto domanda per la prima volta, una percentuale che risulta in aumento rispetto all’anno educativo passato (29,50%).

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo: iscrizioninido@comune.pistoia.it oppure telefonare al centralino del servizio Educazione e istruzione 0573 371818 o a Rita Benedetto allo 0573 371849.