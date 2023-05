Pubblicate le graduatorie definitive per nidi di infanzia e spazi gioco comunali e per i nidi privati accreditati per l’anno scolastico 2023-2024

Il Comune di Pistoia ha pubblicato le graduatorie definitive per l’ammissione ai nidi e spazi gioco comunali, spazio gioco “Casa degli orsi” e l’elenco delle domande per i nidi privati convenzionati consultabile al seguente link http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/nidi-dinfanzia-servizi-integrativi-e-aree-bambini/iscrizioni-nido.

La pubblicazione sul sito web è priva di dati identificativi per le disposizioni di legge a tutela della privacy.

La conferma del posto deve essere sottoscritta dal richiedente assieme al pagamento contestuale della quota di iscrizione annuale di 40 euro entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (15 maggio).

La rinuncia del posto deve essere sottoscritta entro la medesima scadenza (15 maggio).

La documentazione da inviare all’indirizzo iscrizioninido@comune.pistoia.it è:

- modulo di conferma, scaricabile dal sito del Comune (http://www.comune.pistoia.it/sites/default/files/media/modulo%20Conferma%20posto%20Nido%20e%20Spazio%20Gioco_0.pdf);

- ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione di 40 euro (tramite PagoPa).

- modulo rinuncia, scaricabile dal sito del Comune (http://www.comune.pistoia.it/sites/default/files/media/modulo%20Rinuncia%20Nido%20e%20Spazio%20Gioco.pdf)

Si può confermare il posto e chiedere di rimanere in lista di attesa solo per la prima scelta indicata nel modulo dedicato. Anche in caso di rinuncia è possibile richiedere di restare in lista d’attesa. In entrambi i casi, nella possibilità successivamente di ottenere la prima scelta, non vi è alcuna garanzia di accedere alla misura nidi gratis avendo la Regione Toscana indicato una specifica finestra per fare la domanda (dal 29 maggio al 30 giugno).

Tutte le informazioni relative alle modalità di pagamento della quota di iscrizione, alla richiesta della dieta speciale, orari di permanenza nel servizio e i posti per il sonno sono presenti nella pagina istituzionale dedicata.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Educazione e Istruzione allo 0573 371818 (centralino) oppure 0573 371849 (referente nido) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.

L’Amministrazione Comunale si è candidata per aderire all’avviso pubblico regionale finalizzato al sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia “Nidi Gratis”. Se la Regione Toscana ammetterà la candidatura, le domande potranno essere fatte direttamente sul portale regionale dal 29 maggio al 30 giugno. Si può fare domanda solo per il posto assegnato e confermato al Servizio Educazione del Comune di Pistoia. Si precisa che, per i vincoli indicati nel bando regionale consultabile al link https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis , non è possibile spostare successivamente a quanto dichiarato nella domanda “nidi gratis” il beneficio su un altro nido o spazio gioco.