Proseguono i lavori di asfaltatura in un tratto di via di Chiazzano

Proseguono i lavori di risanamento e asfaltatura in via di Chiazzano.

Pertanto fino a lunedì 10 gennaio in via di Chiazzano, nel tratto tra i numeri civici 765 e 1037, saranno in vigore il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata.

I percorsi alternativi sono segnalati con indicazioni, in particolare su via Toscana, via di Badia, via Lungobrana e via Pacciana a Sud.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.