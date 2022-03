Via Pontenuovo e Croce chiusa da lunedì 28 marzo per lavori di bitumatura a seguito di estensione della rete del gas

Da lunedì 28 marzo fino a martedì 5 aprile in via Pontenuovo e Croce, tratto da via Edison a via dei Gatti, sarà vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli; compatibilmente all’esecuzione di lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dagli interventi.

Il provvedimento è necessario per consentire a Toscana Energia di realizzare interventi di bitumatura a seguito dei lavori effettuati per l'estensione della rete del gas metano.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.