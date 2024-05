Pistoia ospita una tappa dei Play the games, un evento di sport, inclusione e scoperta del territorio

Pistoia è entrata nel vivo degli Special Olympics Italia ospitando una tappa dei Play the games, una manifestazione interregionale, con la disciplina golf a livello nazionale, che quest’anno si svolge fino al 26 maggio a Pistoia e nella Valdinievole con tre discipline sportive: l’atletica al campo scuola di via della Stadio, il golf al Golf Club Montecatini e la pallavolo unificata al Palazzetto dello sport di Ponte Buggianese. Un grande appuntamento con lo sport inclusivo che coinvolge complessivamente circa 300 atleti provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e da tutta la Toscana, 65 tecnici, 80 accompagnatori, 160 familiari e oltre cento volontari. Un’occasione importante per far conoscere Pistoia e il suo territorio, con la loro storia, i loro musei, le loro bellezze grazie al legame tra sport, cultura e turismo.

L’evento sportivo, organizzato dalla direzione regionale del team toscano della Special Olympics Italia, coinvolge atleti con disabilità intellettiva che provengono da tutta la penisola per la disciplina del golf e dalle regioni del centro Italia per le discipline di atletica e pallavolo. Le gare sono precedute dalle competizioni preliminari, che s sono tenute questa mattina, venerdì 24 maggio, per determinare le categorie di abilità. Viene così data a tutti gli atleti la possibilità di gareggiare secondo le proprie forze, proprio come recita il giuramento dell’Atleta Special Olympics: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

È in programma, poi, questa sera a Pescia alle 20.30 la cerimonia di apertura; vi prenderà parte l’assessore alla Promozione sportiva del Comune di Pistoia. Gli atleti, i volontari e i tecnici, alla presenza della autorità locali, sfileranno per raggiungere piazza Mazzini dove è previsto l’arrivo della torcia, il Torch Run (che ha fatto un percorso attraversando Monsummano, Montecatini e Ponte Buggianese), e l’accensione del tripode.

Intanto, ieri mattina al Palavinci di Montecatini Terme, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’IC Cino da Pistoia, il Liceo sportivo Savoia, si sono svolti eventi dedicati al mondo scuola attraverso i programmi YAP (Young Athletes Program, attività motorie per i bambini dai 2 fino ai 7 anni con disabilità intellettive) e MATP (Motor Activities Training Program, un programma di allenamento studiato per bambini e adulti con disabilità intellettive gravi e gravissime e disabilità fisiche e sensoriali con associata una disabilità intellettiva).

La festa di chiusura è in programma per domani, sabato 25 maggio, alle 21 nella pineta di Montecatini Terme, mentre le premiazioni sono previste tra sabato e domenica al termine delle gare, negli impianti sportivi che le hanno accolte, compreso il campo scuola di Pistoia per l’atletica.