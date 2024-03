Pistoia ospita la World Cup of Majorette Sport

Pistoia ospita, nei giorni di sabato 9 e domenica 10 novembre, la World Cup of Majorette Sport, organizzata dalla Majorettes-Sport World Federation in collaborazione con Anbima Aps Majorettes con il patrocinio del Comune di Pistoia. L’iniziativa, che avrebbe dovuto tenersi al palazzetto dello sport Palaterme di Montecatini Terme, a breve oggetto di un intervento di ristrutturazione e miglioramento, si svolgerà al PalaCarrara, in Sant’Agostino.

«La World Cup of Majorette Sport è un evento che porterà a Pistoia l'energia e l'eleganza di Majorettes provenienti da tutto il mondo – evidenzia l’assessore al Turismo e alla Promozione sportiva del Comune di Pistoia Alessandro Sabella –. Per un fine settimana i riflettori saranno puntati sulla nostra città, che si farà certamente trovare pronta ad accogliere centinaia di atlete e accompagnatori. Si tratta, dunque, di una iniziativa che rappresenta non soltanto una competizione sportiva di alto livello, ma anche una ulteriore opportunità per promuovere la nostra città nel panorama sportivo e turistico internazionale, grazie anche alla collaborazione instaurata con il Comune di Montecatini Terme, per ospitare insieme grandi eventi unendo le forze sia sull’impiantistica sportiva e congressuale che alberghiera».

Migliaia le atlete che si sfideranno in qualità di soliste, formazioni in duo, piccole formazioni e gruppi, con bastoni, bandiere, nastri e pom pon, suddivise per età nelle tre categorie cadets, juniors e seniors. Un vero e proprio sport-spettacolo, nato negli Stati Uniti d'America negli anni '20 del secolo scorso e diffusosi anche in Italia, quale preziosa realtà che ne arricchisce il patrimonio culturale, nel connubio secolare con la banda musicale.

«Per Anbima Aps, Majorettes e Bande sono i pilastri costitutivi – sottolinea il presidente nazionale Anbima Aps Rete Associativa, Maestro Giampaolo Lazzeri –. Questo nuovo appuntamento mondiale è un'ulteriore tessera di quel mosaico che esalta la valorizzazione del mondo delle Majorettes e ribadisce la collaborazione, ormai storica, con questo territorio, che ha già accolto, al Palaterme di Montecatini, diversi campionati italiani e accoglierà i prossimi stage formativi Anbima Aps Majorettes. La World Cup conferma questa forte intesa dell'assessore Sabella con la nostra realtà, prima Rete associativa italiana – prosegue Lazzeri -. Fin da subito si è messa in moto la macchina organizzativa, fulcro della promozione e della crescita della formazione Majorettes a livello planetario. Pistoia tutta potrà ammirare dedizione, impegno, professionalità, spirito di competizione, eleganza, energia, spettacolarità delle coreografie delle formazioni Majorettes, un concentrato degli elementi di questo storico sport-spettacolo sostenuto, per la nostra Italia, dal Team Nazionale coordinato dalla responsabile Monica Rizzi. Ringrazio, dunque, la Città di Pistoia e il territorio tutto che ci permettono la realizzazione della World Cup of Majorettes Sport 2024».

Questo anno la Toscana, grazie alla città di Pistoia, sarà dunque la protagonista indiscussa di questa manifestazione, che ospiterà oltre 1.000 delegazioni, provenienti da Bulgaria, Croazia, Francia, Italia, Kazakhstan, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, solo per citarne alcune.

«Sono grato di questa collaborazione con il Comune di Pistoia – ricorda il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini – che permette di mantenere un evento di questa rilevanza, e a cui la nostra città è molto affezionata, sul territorio, usufruendo dell’accoglienza offerta dagli impianti e dalle strutture ricettive pistoiesi. La nostra Amministrazione ha avuto l’opportunità di reperire contributi statali per ristrutturare i tre principali impianti sportivi cittadini, che nei prossimi mesi saranno dunque interessati dai lavori».

Dopo stages di formazione, studio di coreografie, grande impegno e passione sportiva e di spettacolo, le Majorettes, provenienti dai cinque continenti, scenderanno in campo per le loro esibizioni con bandiere, nastri, mazze da parata e pom pon. Eleganza, energia e perfezione saranno le tre parole d'ordine della competizione internazionale. Le discipline sono codificate dalle direttive IMA e MWF e la World Cup rappresenta il fulcro della programmazione annuale mondiale.

L'evento rappresenta una competizione open a livello planetario per tutte le atlete Majorettes, la scadenza iscrizioni è fissata per il 10 ottobre 2024, tutte le informazioni al seguente link: www.majorettes-mwf.net / www.mwfchampionship.com

Nella foto, da sinistra: il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, l'assessore al Turismo del Comune di Pistoia Alessandro Sabella, l'assessore al Turismo del Comune di Montecatini Terme Alessandra Bartolozzi, il segretario nazionale di Anbima Aps Andrea Romiti e Stefania Arcangioli di Montecatini Eventi.