Pistoia in Cammino: mostra fotografica, video documentario, eventi

Emozioni, ricordi, frammenti di viaggio per raccontare cosa significa e cosa provano camminatori e pellegrini nel condividere, passo dopo passo, un tratto di strada insieme.

Dal 18 settembre al 17 ottobre, le Sale affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia ospiteranno Pistoia in Cammino, una mostra dedicata ai quattro cammini che attraversano la città, con l'obiettivo di condurre lo spettatore nel mondo delle antiche vie storiche, religiose, culturali e contemporanee.

Un racconto a più voci attraverso le immagini di Luca Roschi - Cammino di San Jacopo, Maurizio Pini - Via Francesca della Sambuca, Lorenzo Gori - Cammino di San Bartolomeo, Loretta Doro - Via Romea Strata e il documentario di Lorenzo Marianeschi dal titolo “Pistoia in Cammino”.

A cura di Barbara Gizzi, è promossa da Comune di Pistoia e Associazione Comunità Toscana il Pellegrino e inserita nel calendario di Pistoia Iacobeo 2021/22.

All’interno della mostra sarà ospitata l’esposizione Unites Walkers of Italy – Credenziali in Cammino, della Rete Nazionale delle Donne in Cammino.

Numerosi gli eventi in programma: dibattiti e incontri con esperti nazionali sul tema, visite turistiche guidate a tema jacopeo, laboratori per bambini, ed escursioni sui cammini.

Inaugurazione sabato 18 settembre alle 16.30 presso la Biblioteca San Giorgio (riservata agli organizzatori e alle associazioni coinvolte), taglio del nastro alle 18.30 presso le Sale affrescate del Palazzo Comunale. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, con orario 10-13/15-18. Tutte le informazioni sugli eventi e i contatti per prenotarsi sono disponibili sul sito www.pistoiaiacobeo.it.

All'interno del programma, in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio, l'iniziativa Libri in cammino, che porterà gli autori a presentare le loro opere direttamente lungo le vie che si snodano intorno a Pistoia, il 19 e 26 settembre e il 2, 3 e 17 ottobre.

Per sottolineare il legame tra la città, la reliquia di San Jacopo e la tradizione del pellegrinaggio, il 9 ottobre Piazza del Duomo sarà il fulcro del raduno pellegrino, una giornata in cammino organizzata da Comunità Toscana il Pellegrino, Via Romea Strata, Gruppo del Cammino di San Bartolomeo e Gruppo della Via Francesca della Sambuca, che avrà il suo culmine proprio alle 17.30 davanti alla Cattedrale di San Zeno. A seguire messa di benedizione e cena conviviale.

Il 25 settembre alle 17.30, nel Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale, avrà luogo l'incontro La cura del cammino, con Andrea Spinelli (viandante), Marzia Maestri (Società Italiana dei Viaggiatori – Scalzeggiata®), Fabrizio Pepini (Associazione Camminare Guarisce) e la moderatotrice Roberta Gallina (Associazione Sentieri di Felicità – Comunità Toscana il Pellegrino). Alle 21, dal Parco di Monteoliveto, partirà invece la SCALZEGGIATA®, una passeggiata a piedi nudi insieme alla Società italiana dei Viaggiatori.

Domenica 3 ottobre, sulla Via Francesca della Sambuca, Sound Walking e drum circle: una camminata silenziosa di 30 minuti nel bosco con improvvisazione di tamburi, con un'esperienza finale per rivivere le emozioni provate, in chiave musicale.

A cura di Letterappenninica, sabato 16 ottobre si terrà Passi e Parole. Camminata con letture sul Cammino di San Bartolomeo, lungo il percorso degli Albinelli, con ritrovo a Cutigliano e visita al Museo della Gente dell’Appennino pistoiese.

Sempre il 16 ottobre, alle 17.30 nel Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale, si parlerà di Turismo sostenibile e cammini: un’occasione di rigenerazione per le aree interne. Parteciperanno: Paolo Piacentini (Consigliere per i Cammini del Ministero della Cultura), Yuri Basilicò (Va’ Sentiero, Storie dalle Terre Alte), Vito Paticchia (Via della Lana e della Seta), Stefano Lorenzi (Appennino Slow, tour operator Via degli Dei); modera Gianluca Bambi (esperto di cammini, Università di Firenze).

Per conoscere meglio la città e le tradizioni jacopee, nell'anno giubilare dedicato a San Jacopo, il 25 settembre e il 16 ottobre, Oltre Pistoia vi condurrà A spasso per Pistoia sulle Orme di San Jacopo, mentre il 2 e il 10 ottobre il Centro Guide Pistoia vi porterà alla scoperta di tracce e simboli religiosi con il tour Pellegrini e simboli del culto di San Jacopo a Pistoia.

I più piccoli potranno invece cimentarsi con il laboratorio Pellegrino per un giorno, a cura di Leggendiario nelle Sale affrescate, il 25 settembre e il 2, 16 ottobre.

L'apertura della mostra Pistoia in Cammino nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale sarà curata anche grazie alla collaborazione con gli studenti dell'Istituto 'Pacini', indirizzo "turistico" che stanno portando avanti il progetto di alternanza scuola-lavoro.