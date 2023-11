Palazzo Fabroni: il progetto Sound life di Tempo Reale ha ottenuto un finanziamento di 60.000 euro dal Ministero della Cultura

Il progetto artistico di Tempo Reale Sound life. Installazione sonora per il giardino d’autore di Palazzo Fabroni, a cura di Francesco Giomi, promosso e realizzato dal Comune di Pistoia/Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni in collaborazione con il centro di ricerca musicale Tempo Reale, ha ottenuto un finanziamento di 60.000 euro dal Ministero della Cultura. E’ infatti risultato fra le proposte selezionate nell’ambito dell’avviso pubblico PAC 2022-2023 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La proposta progettuale presentata dal Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni è tra le 37 selezionate da un’apposita Commissione su 103 istituzioni che hanno partecipato da tutta Italia. La selezione è stata effettuate sulla base dei criteri di interesse culturale dell'opera da produrre, innovatività del progetto di produzione, curriculum dell'artista, coerenza della proposta in rapporto alla collezione pubblica di destinazione e alla programmazione sul contemporaneo del soggetto proponente, congruità del quadro economico e corrispondenza con le finalità dell'avviso pubblico. Da diversi anni la cosiddetta sound-art è entrata di diritto nel sistema dell’arte contemporanea costituendone una delle discipline più promettenti sul piano della ricerca.

«Si tratta di un importante risultato – sottolinea l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli – che evidenzia la qualità e l’innovatività della nostra proposta artistica. La vittoria è arrivata ad appena un anno di distanza rispetto a quella conseguita nel 2022 con il progetto di Federico Tiezzi intorno alle Vite di Giorgio Vasari, i cui esiti sono visibili a Palazzo Fabroni nella mostra REVOX curata da Giovanni Agosti».

Il progetto di Palazzo Fabroni, che sarà realizzato nei prossimi mesi e presentato a settembre nell’ambito del Fabroni Sound Garden 2024, riguarda l’allestimento di un’opera di sound-art, una installazione sonora permanente di dimensioni medio-grandi nel loggiato del “giardino d’autore” del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Pistoia. L’opera è composta da una serie di dispositivi; i principali quattro sono dei grandi diffusori acustici a forma sferica di materiale concreto, appesi simmetricamente alle catene del loggiato di Palazzo Fabroni a Pistoia. Si tratta pertanto di un'installazione sonora ispirata alla creatività musicale toscana dal dopoguerra ai giorni nostri e volta a connettere idealmente le sale del museo con gli spazi pubblici della città. L’installazione potrà essere fruita liberamente ponendosi come elemento sorprendente e gentile al visitatore, in grado di suggerire ipotetici percorsi spaziali ma anche di immergerlo nella poliedricità dell’espressione musicale contemporanea. L’allestimento potrà essere realizzato con modalità interattive per attivare l’installazione in coincidenza con la presenza degli spettatori.

L'avviso pubblico PAC 2022-2023 - Piano per l’Arte Contemporanea, che si sviluppa in tre specifici ambiti di intervento e cioè Acquisizione, Produzione e Valorizzazione, è lo strumento prioritario attuato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura di incremento del patrimonio delle collezioni pubbliche italiane con opere che parlano i diversi linguaggi del contemporaneo e contribuiscono a configurare i musei come laboratori aperti, capaci di attirare pubblici diversi e pronti ad adottare una visione delle arti più trasversale e inclusiva.

Per ulteriori informazioni: https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/pac2022-2023-vincitori/

TEMPO REALE

Il centro Tempo Reale, fondato da Luciano Berio nel 1987, è oggi uno dei principali punti di riferimento per la ricerca, la produzione e la formazione nel campo del suono e delle nuove tecnologie musicali. Dopo la sua costituzione il Centro è stato impegnato nella realizzazione delle opere di Berio, che lo hanno portato a lavorare nei più prestigiosi contesti concertistici di tutto il mondo. Lo sviluppo di criteri di qualità e creatività derivati da queste esperienze si è riverberato nel lavoro che svolge da anni con artisti affermati e creatività giovanile sui temi che spaziano dallo studio del suono dal vivo, al paesaggio sonoro, all’interazione tra suono e spazio e tra suono e le varie espressioni artistiche.

Dal 2000 (anno della partecipazione all'EXPO universale di Hannover) Tempo Reale produce interventi installativi di grandi, medie e piccole dimensioni, correlati a particolari richieste del mercato culturale. Con continuità sono state realizzate installazioni sonore per partner importanti (Auditorium di Roma, RAI, Fiera del Libro, Dalmine spa, Renzo Piano Building Workshop, Palazzo Medici Riccardi, Museo MAXXI di Roma, Pinacoteca Agnelli-Lingotto Torino) o consulenze artistico-tecnologiche qualificanti (Aeroporto di Firenze, Istituto Mascagni di Livorno, Mediasfera, Museo della Lingua di Firenze, Museo Hzero-Firenze).

Dal 2013 Tempo Reale è Ente di Rilevanza per lo Spettacolo dal Vivo della Regione Toscana.

Sito: temporeale.it

FRANCESCO GIOMI

Compositore e artista sonoro, Francesco Giomi opera da molti anni nel campo della musica di ricerca, collaborando con le principali istituzioni musicali sia in Italia che all'estero. Sue opere e progetti musicali sono stati realizzati in festival e rassegne di tutto il mondo.

Dal 1998 collabora con TEMPO REALE, il centro di ricerca musicale fondato da Luciano Berio e del quale è direttore; in questo ambito ha diretto l’equipe del Centro in importanti lavori di Berio nei teatri di tutto il mondo. Ha curato la parte sonora in lavori teatrali e di danza collaborando con Virgilio Sieni, Simona Bertozzi, Micha Van Hoecke, Ugo Chiti, Stefano Bollani, Uri Caine, David Moss e numerosi altri.

Ha ideato e curato la realizzazione di numerose installazioni di grandi dimensioni tra le quali “Geografia” per il padiglione Italia dell'EXPO di Hannover, Tempo Libero per l'inaugurazione dell'Auditorium di Roma di Renzo Piano, Memory per la mostra “Renzo Piano, le città visibili” alla Triennale di Milano, Voci di Architetto per il MAXXI di Roma, Novecento per il Museo Novecento di Firenze, “Four Seats” per ADI Design Museum di Milano. Ha anche guidato il team di progetto per la riattualizzazione sonora del Memoriale Italiano di Auschwitz a Firenze.

E’ autore di oltre ottanta saggi oltre che di tre monografie: “L'istante zero”, Firenze, SISMEL (2000); “Rumore bianco. Introduzione alla musica digitale”, Zanichelli; “Musica imprevedibile. Storia, metodi e training per l’improvvisazione collettiva”, Arcana.

Foto di The Factory PRD