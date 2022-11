Pacchetto Scuola: approvata la graduatoria degli idonei al contributo

Con determinazione dirigenziale n. 2091 del 31 ottobre è stata approvata la graduatoria degli idonei al contributo Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023: è pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'area tematica Educazione, Diritto allo studio, nel box Pacchetto scuola.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, le domande in graduatoria sono individuabili attraverso il numero di protocollo ricevuto al momento dell’inserimento della domanda online.

È possibile presentare ricorso avverso tale graduatoria entro il 13 novembre, da inviare tramite posta raccomandata al Comune di Pistoia, servizio Educazione e Istruzione - Pacchetto scuola, in via dei Pappagalli 29 oppure tramite Pec all’indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Secondo quando indicato dalla Regione, sarà cura dell’Amministrazione comunale effettuare controlli sulla documentazione della spesa sostenuta dalle famiglie. Le verifiche possono riguardare non solo scontrini o ricevute fiscali riguardanti libri e materiale scolastico, ma anche spese relative ai servizi scolastici, come mensa e trasporto.

Non sono ammissibili spese relative all’acquisto di computer, cellulari, tablet e simili.

Il contributo volontario scolastico, deliberato dal consiglio di istituto scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa che l’istituto stesso offre alle famiglie, può essere utilizzato come documento di spesa. Per questo, è fondamentale mantenere il documento di spesa anche nei mesi successivi alla chiusura del procedimento.

Nel caso in cui il beneficiario non possa dimostrare la spesa sostenuta il contributo non sarà erogato o sarà revocato. Se invece la documentazione di spesa prodotta ricopra parzialmente la spesa effettuata, l’attribuzione o la revoca dello stesso saranno parziali.