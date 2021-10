Nella mensa scolastica le mele della salute biologiche

Le mele dell'Associazione Tumori Toscana onlus sono state servite nei giorni scorsi sulle tavole delle mense scolastiche dei servizi educativi. L’Amministrazione comunale ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “Mele della Salute” biologiche, per sostenere le cure domiciliari oncologiche gratuite promosse dall’ATT.

Il Comune ha deciso di acquistare per il servizio di ristorazione scolastica mele certificate biologiche di qualità Marlene del Trentino. Si tratta dunque di un prodotto di alta qualità, che ha anche un valore aggiunto, quello della solidarietà: l’Associazione Tumori Toscana è infatti una onlus iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana, e per Statuto cura gratuitamente e a domicilio i malati oncologici dei territori provinciali di Firenze, Prato, Pistoia.

Il ricavato dall’acquisto di questa frutta biologica viene impiegato dall’Associazione per promuovere e praticare le cure domiciliari oncologiche gratuite rivolte a malati di tumore, avvalendosi di professionisti medici e operatori socio sanitari.

Anche per questa fornitura di frutta, come per tutte, sono stati verificati i requisiti igienico sanitari e la tracciabilità dei prodotti, con parere favorevole della dietista dell’ente per l’inserimento dei prodotti nel menù.

L’iniziativa non ha alcun costo aggiuntivo né per il Comune di Pistoia né per gli utenti della mensa.