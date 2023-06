Musei Civici, le iniziative nel fine settimana

Il prossimo è un fine settimana ricco di iniziative nei Musei Civici di Pistoia, con varie occasioni di incontro e di approfondimento sull’arte antica e sulla ricerca artistica contemporanea.

Venerdì 9 giugno alle 17 nel la s ala Maggiore del Palazzo comunale , nell'ambito del programma Primavera al Museo a cura dei Musei Civici di Pistoia, si svolgerà il settimo incontro delle “ Spigolature d’arte ”: la studiosa Beatrice Pecchiari terrà la conferenza dal titolo Niccolò Puccini e la proposta di un 'canone' nazionale nella Pistoia del Risorgimento .

Nella prima metà dell’Ottocento il panorama politico-culturale pistoiese vanta fra i suoi principali protagonisti Niccolò Puccini (1799-1852), promotore di un progetto di respiro nazionale che prende forma nel giardino di Scornio e trova espressione nella sua collezione pittorica, in parte conservata nelle collezioni dei Musei Civici. Attraverso il recupero di simboli e miti della tradizione storico-politica della Toscana dei Comuni e del Rinascimento, Puccini si inserisce nel processo di costruzione di u n 'canone' nazionale co n un progetto che fa sistema con il più ampio orizzonte risorgimentale, frutto del dialogo con alcune delle voci più importanti del contesto toscano e non solo.

L’ingresso alla conferenza è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

10 e 11 giugno al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, via Sant’Andrea 18, si svolgeranno var i interventi dal vivo nell’ambito della mostra collettiva Mezz'aria. La strana apertura della ricerca sonora , a cura di Nub Project Spa c e e Gabriele Tosi, aperta fino al 25 nelle sale al secondo piano del museo.

10 giugno alle 17 è pre vista una visita guidata con i curatori alla mostra . La visita è compresa nel biglietto d’ingresso e non è necessaria la prenotazione. Alle 18 n el salone al primo piano è in programma Alessandra Eramo, Solo per voce ed elettronica . Dedicandosi alla voce in relazione al rumore e all'ambiente circostante, per la sua performance dal vivo Alessandra Eramo crea un collage di paesaggi sonori ipnotici e di voci spingendo il suono verso gli strati più viscerali dell'espressione poetica. Beat-boxing, rumorismi, stridori, sibili: Eramo esplora stati di trance nel canto attraverso l'uso di tecniche vocali estese, vocalizzi non verbali, rumori crudi, melodie, distorsioni, parole frammentate e lingue sconosciute, intrecciando un uso dinamico di field recordings, feedbacks, campionatori e materiale sonoro pre-registrato. In riferimento alla poesia sonora, il concerto mira a generare un'esperienza acustica immersiva, come un esercizio spirituale condiviso con chi ascolta. I ngresso libero e gratuito, senza prenotazione. Alle 19 nel giardino d’autore di Palazzo Fabroni è in programma Enrico Malatesta, E Sôna. Performance, walks e indagine sulle usanze sonore nella cultura rurale di Romagna . E SÔNA (“lui suona” in dialetto romagnolo) è un progetto di indagine territoriale e folclorica, condotto attraverso il medium del suono. Si manifesta con azioni performative, camminate e con programmi pedagogici dedicati all’ascolto attivo in relazione alla cultura materiale e al ruolo del suono, e dei fenomeni acustici, nelle credenze e nei riti rurali romagnoli. I ngresso libero e gratuito, senz a prenotazione.

D omenica 11 giugno alle 17 vi sita guidata con i curatori alla mostra Mezz'aria. La strana apertura della ricerca sonora . La visita è compresa nel biglietto d’ingresso e non è necessaria la prenotazione. A lle 18 workshop Manicula a cura di Enrico Malatesta e Chiara Pavolucci, con passeggiata partendo da Palazzo Fabroni in direzione del Villone Puccini. Manicula è un format artistico di Enrico Malatesta e Chiara Pavolucci volto a unire pratiche che riguardano l’immagine e il suono, percezione visiva e indagine territoriale, unite al tema della città e del cammino.

Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. N on sono necessarie conoscenze o competenze specifiche per cimentarsi nelle pratiche proposte.

Nel fine settimana i Musei Civici ( Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, con la mostra “Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora” ) saranno aperti al pubblico secondo l’ orario estivo : v enerdì dalle 15 alle 19; e dalle 11 alle 19 .

Nei tre musei, nel pomeriggio di 10 giugno dalle 15 alle 18 , i visitatori potranno inoltre usufruire di visite guidate alla scoperta delle sedi e delle collezioni dei tre musei , svolte dagli studenti delle classi quarte dell’Istituto Te cnico Pacini di Pistoia che partecipano al progetto Ambasciatori dell'Arte . La parteci pazione alle visite guidate è libera e gratuita, è previsto il solo costo del biglietto d'ingresso al museo.

