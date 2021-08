Modifiche alla viabilità per lavori in via Bure Vecchia Sud e nei pressi di via Nazario Sauro

Per permettere a Publiacqua di eseguire un allaccio alla rete fognaria, lunedì 30 e martedì 31 agosto sono previste modifiche in via Bure Vecchia Sud.

Durante i lavori, all’altezza del civico 61 di via Bure Vecchia Sud, dalle 8 alle 18 del 30 e 31 agosto saranno vietati il transito e la sosta. Sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti in caso di necessità.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Per permettere a Toscana Energia di realizzare lavori di scavo per la sostituzione di tubazioni della rete del gas metano, da lunedì 30 agosto sono previste modifiche alla viabilità nei pressi di via Nazario Sauro.

Durante i lavori, dal 30 agosto al 3 settembre, all’altezza del civico 3 di viale Adua sarà istituito il divieto di transito nella corsia in direzione sud; di conseguenza, dall'intersezione con via dello Spartitoio alla rotatoria con via Macallè sarà vietato il transito eccetto ai residenti, agli avventori e ai fornitori delle attività ubicate in questo tratto di strada.

In via Nazario Sauro (ramo a Ovest dell'intersezione con via Macallè) sarà vietato il transito esclusivamente nella corsia in direzione Ovest, verso Pontelungo.

In via di Santa Maria Maggiore, nel tratto tra via del Pescino e via Nazario Sauro, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli e invertito temporaneamente il senso unico di circolazione in direzione nord-sud.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.