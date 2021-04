Keep Clean and Run, la corsa podistica contro l'abbandono dei rifiuti: 3°tappa sulla montagna pistoiese

Domenica 25 aprile farà tappa sulla montagna pistoiese la corsa podistica Keep Clean and Run for Peace 2021, iniziativa per contribuire al contrasto dell'abbandono dei rifiuti e che porta un messaggio di pace lungo la Linea Gotica. L'intero percorso, che va da Montignoso in provincia di Massa Carrara fino a Rimini, si sviluppa in sette tappe e quella di domenica è la terza.

Il programma prevede la partenza degli atleti alle ore 8.30 a Pian di Novello per poi raggiungere il municipio di Abetone Cutigliano e da qui proseguire per quello di San Marcello Piteglio. Intorno alle 15.15 i podisti raggiungeranno il lago Lo Specchio a Spedaletto nel comune di Pistoia per poi proseguire a Taviano nel territorio di Sambuca Pistoiese e concludere, così, la tappa a Porretta Terme, in piazza della Libertà 13.

Lungo il percorso si svolgeranno eventi di pulizia del territorio da parte dello staff di Keep Clean and Run mantenendo i distanziamenti necessari nel rispetto delle misure anti-Covid.

«Si tratta di un'importante iniziativa – sottolinea l'assessore all'ambiente Gianna Risaliti - che pone attenzione e finalità sul ruolo dell'individuo nella salvaguardia e nel rispetto dell'ambiente attraverso la sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti e allo stesso tempo diffondendo un messaggio di pace percorrendo i sentieri della Linea Gotica».

Il percorso, per un totale di 416 chilometri, si svolgerà dal 23 al 29 aprile.

L’eco-atleta e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta Roberto Menicucci, attraverserà in sette tappe la Linea Gotica tra Toscana ed Emilia Romagna, nello scenario ricco di bellezze ambientali, paesaggistiche e storiche dell’Appennino tosco-emiliano tra valli e boschi.

L'iniziativa è organizzata da Aica, Associazione internazionale per la comunicazione ambientale in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Comitato promotore nazionale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, nell'ambito dell'iniziativa europea Let's clean up Europe. La tappa pistoiese ha il patrocinio del Comune.

Ulteriori info: https://keepcleanandrun.com/