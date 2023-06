Il viaggio di Ambitour fa tappa a Pistoia. Una giornata dedicata agli amministratori toscani per vivere l’Ambito Turistico “Pistoia e Montagna Pistoiese”

È arrivato a Pistoia l'Ambitour, l'iniziativa di Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica che, coinvolgendo direttamente i territori, promuove lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli amministratori e gli addetti ai lavori, per sostenere il turismo nella regione.

Un viaggio tra i 28 Ambiti, iniziato nel 2022, che (n.d.r. mercoledì 7 giugno) ha toccato quello di Pistoia, con il suo vasto territorio, che, oltre alla città d'arte, comprende i comuni di Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese. Una varietà di paesaggi e risorse naturali, dai comprensori sciistici, ai cammini di pellegrinaggio, ai borghi medievali.

Il to ur ha preso il via dal Pistoia Nursery Campus dell’azienda Vannucci Piante, in rappresentanza del settore floro-vivaistico, di fondamentale importanza per l'economia dell'area, per poi raggiungere il Deposito Officina Rotabili Storici di Fondazione FS Italiane, punto di riferimento per la riparazione delle antiche locomotive a vapore. Quindi l'itinerario è proseguito nel centro storico di Pistoia, alla scoperta della Cattedrale di San Zeno e delle chiese "zebrate".

Tappa anche a Serravalle Pistoiese, dove i partecipanti, circondati da dame e signori in abiti medievali, hanno degustato i prodotti della Strada dell’Olio e del Vino del Montalba no .

Ambitour è infatti anche scoperta delle eccellenze gastronomiche del territorio e non poteva mancare, in un Ambito tanto vario quanto ricco di tradizione culinaria, un piccolo viaggio nel gusto: dai “pippi” di San Bartolomeo alla focaccia Jacopina, dall'olio e il vino ai salumi e formaggi dei produttori locali. Non sono mancati i prodotti della pasticceria, dai cantucci al berlingozzo.

Anche la Montagna è stata ben rappresentata dalle sue eccellenze, dal c astagnaccio e dalla farina di castagne al formaggio vaccino e al pecorino a latte crudo, fino al miele e alla farina di grani antichi, senza dimenticare i prodotti del sottobosco e una tipologia di vino prodotto ad alta quota.

In un settore competitivo come quello del turismo è importante promuovere la conoscenza del territorio tra coloro che quotidianamente operano nel settore e rafforzare il loro senso di appartenenza alla Destinazione Toscana : obiettivo di Ambitour è far sentire tutti parte di un unico progetto. Visitando direttamente i luoghi e partecipando in prima persona alle esperienze, si possono infatti costruire nuove relazioni e creare occasioni di collaborazione.

Presenti il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi che ha aperto la giornata con il saluto di benvenuto, l’assessore al Turismo di Pistoia Alessandro Sabella, il sindaco di Marliana Federico Bruschi, il sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti, il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, gli assessori al Turismo di Quarrata Maria Vittoria Michelacci, Serravalle Pistoiese Maurizio Bruschi , San Marcello Piteglio Clio Cinotti , Montale Tiziano Pierucci , insieme ai rappresentanti di Toscana Promozione Turistica e al delegato al Turismo Anci Toscana, sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

«Ritrovarsi con gli altri amministratori e scambiarsi idee e opinioni è sempre stimolante - ha commentato Alessandro Sabella - L'ambito Pistoia e Montagna Pistoiese è molto vasto, come comune capofila crediamo di essere riusciti a trasferire lo spirito di collaborazione con il quale lavoriamo per affermarci come destinazione turisti ca . Tutti e nove i comuni interessati stanno collaborando per ottenere questo obiettivo».