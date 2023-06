Il movimento turistico a Pistoia nel primo quadrimestre 2023, rispetto al 2022: arrivi +22,46% presenze: +19,61%

La città d'arte di Pistoia, la Montagna Pistoiese, la Valdinievole e tutta la provincia continuano ad essere attrattive per i turisti italiani e stranieri. Il trend positivo, già evidenziato nel primo semestre 2022, continua a far segnare incrementi significativi. Una conferma del fatto che, superata la crisi pandemica, è tornata una diffusa voglia di viaggiare e di visitare mete lontane dai grandi flussi e in parte ancora da scoprire.

Nel primo quadrimestre del 2023, rispetto al 2022, il movimento turistico a Pistoia è cresciuto del 22,46% in termini di arrivi e di 19,61% come presenze (il numero delle notti trascorse negli esercizi ricettivi). Si conferma il trend positivo del turismo estero, che, già lo scorso anno, aveva mostrato incoraggianti segni di ripresa e che quest'anno ha subito un incremento importante del +59,59% per gli arrivi e del +54,59% per le presenze. I turisti stranieri arrivano prevalentemente da Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi, che si confermano bacini di riferimento per la città.

Resta positivo anche il movimento nazionale con +11,36% di arrivi e +2,20% di presenze. Il maggior numero di arrivi nelle strutture ricettive del comune di Pistoia si è registrato da Lombardia, Toscana, Lazio, Piemonte e Campania, mentre per le giornate di presenza domina la Toscana.

Per quanto riguarda la tipologia di struttura ricettiva, gli esercizi alberghieri hanno registrato 12.714 arrivi e +20,28%, mantenendo un livello assoluto superiore a quello delle strutture extralberghiere che, con 8.520 arrivi, hanno registrato un incremento del +25,87%. Situazione diversa per quanto riguarda le presenze: in questo caso le strutture ricettive extralberghiere con 24.320 pernottamenti (+15,95%) superano di poco le 23.210 presenze degli esercizi alberghieri (+ 23,71%). Il pernottamento medio a Pistoia è di 2,2 notti.

Per quanto riguarda la provincia, nel primo quadrimestre del 2023, gli esercizi ricettivi hanno accolto 241.798 clienti, che mediamente hanno soggiornato 2,4 giornate per un totale di 576.297 presenze. Un incremento importante e diffuso in tutte le aree rispetto allo stesso quadrimestre 2022 del 69,85% per gli arrivi e del 62,48% per le presenze. La crescita maggiore si è registrata nella Valdinievole (+ 92,78 di arrivi e +83,23% di presenze), che presenta anche la maggiore offerta di posti letto disponibili per la clientela.

«Questi dati confermano che i turisti a Pistoia sono sempre più una realtà e non è più prematuro parlare di destinazione turistica – commenta Alessandro Sabella, assessore al Turismo del Comune di Pistoia - Cinque anni fa c'era pudore ad usare la parola "turismo" accostata al nostro territorio, ma abbiamo saputo trasformare questo ritardo in un'opportunità e oggi, dopo una pandemia che ha stravolto gli assetti mondiali, stiamo raggiungendo, con il lavoro di valorizzazione e condivisione portato avanti con tutti i soggetti del territorio, l'obiettivo di diventare attraenti e competitivi in Italia e all'estero».

L'Ambito turistico Pistoia e Montagna Pistoiese, grazie alla collaborazione con Toscana Promozione Turistica, ha presentato la sua offerta turistica nelle più importanti fiere internazionali come la BIT di Milano, la f.re.e - Die Reise- und Freizeitmesse DI Monaco di Baviera, dedicata al turismo all'aria aperta, il Salon Destinations Nature di Parigi, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, la Fiera del Cicloturismo di Bologna e lo Sharing Tuscany a Montepulciano. Una conferma dell'impegno per la valorizzazione del territorio e l'aumento dell'attrattività da parte del comune di Pistoia, capofila dell'Ambito, che ha messo in campo azioni mirate ad intercettare i pubblici interessati ad un turismo di qualità, legato a tutte le possibili sfumature dello stare in natura, ma attratti anche dall'offerta culturale della città d'arte.

Per l'analisi e l'interpretazione dei dati sul movimento turistico, il Comune di Pistoia ha collaborato con l'Università di Firenze. Elisabetta Ventisette, Dottore di Ricerca, specializzata in Economia e Management del Turismo e della Leisure Economy, ha raccolto i dati analizzati nell'ultimo decennio, nel volume Pistoia 2013-2022. Dieci anni di turismo nel comune e nella provincia, uno strumento che permette di conoscere a fondo il fenomeno turistico e orientare le politiche di settore e i piani operativi di Ambito, in maniera strategica.