Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 3 febbraio dalle 14 in poi con eventuale prosecuzione notturna, per discutere dei seguenti argomenti:

1. COMUNICAZIONI

2. INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE NUTI DEL GRUPPO CONSILIARE PISTOIA SPIRITO LIBERO RELATIVA A: "PALAZZO FABRONI LAVORI A META'”

3. INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE NUTI DEL GRUPPO CONSILIARE PISTOIA SPIRITO LIBERO RELATIVA A: "ANDAMENTO DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA”

4. INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA NUTI DEL GRUPPO CONSILIARE PISTOIA SPIRITO LIBERO RELATIVA A: “AZIONI DI MONITORAGGIO, VIGILANZA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA”

5. INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE MANCHIA DEL GRUPPO FORZA ITALIA RELATIVA A: “ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA MARINO MARINI”

6. DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 C.1 LETT. E. DEL D.LGS 267/2000 – SOMME URGENZE PER RIPRISTINO DI ALCUNE VIABILITA’ IN VARIE LOCALITA’ DEL COMUNE DI PISTOIA - (richiesta l’immediata eseguibilità – art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale)

7. INTERPELLANZA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALE TUCI E TRIPI DEL GRUPPO CONSILIARE PD RELATIVA A: “PASSAGGIO RACCOLTA REVET NEL CENTRO CITTADINO”

8. INTERPELLANZA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI GORI, BELLI, MAZZEO DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER RELATIVA A: “NUOVI OSSARINI ZONA SUD DELLA CITTA’"

9. TOSCANA ENERGIA SPA – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE – APPROVAZIONE. - (richiesta l’immediata eseguibilità – art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale)