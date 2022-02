Giorno del Ricordo, le iniziative in programma giovedì 10 febbraio

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, il Comune di Pistoia e il Comitato Unitario per la difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia (Cudir) hanno organizzato alcune iniziative e commemorazioni per ricordare e diffondere la conoscenza di questa parte della nostra storia.

Giovedì 10 febbraio, alle 10, nell’atrio del Palazzo comunale sarà inaugurata la mostra "Foibe ed Esodo. Una storia italiana, una storia europea" a cura di Cudir Pistoia, Comitato X Febbraio di Pistoia, Consulta Provinciale degli studenti di Pistoia.

Alle 11, in piazza Garibaldi, si svolgerà la cerimonia con la deposizione di una corona di alloro sul cippo in memoria delle vittime delle foibe dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confine orientale italiano. All'iniziativa parteciperà il sindaco Alessandro Tomasi.

Alle 17, nella sala Soci Coop di Pistoia, si terrà la presentazione del libro “Una vicenda del Novecento. Nazionalismi, foibe ed esodo tra storia e narrazione pubblica” a cura di Edoardo Lombardi. Interverranno Aldo Bartoli, presidente Anpi Provinciale Pistoia; Armando Sestani, ISREC Lucca; Stefano Bartolini, direttore Fondazione Valore Lavoro; Edoardo Lombardi, ISRPT Pistoia e Caterina Marini della funzione strumentale per la memoria liceo scientifico Amedeo di Savoia. L'iniziativa è a cura di Anpi provinciale Pistoia, Fondazione Valore lavoro, Cgil Pistoia, Unicoop Pistoia, Istituto Storico della Resistenza di Pistoia.

Inoltre, fino a venerdì 11 febbraio, sarà aperta nella Galleria Coop di Pistoia la mostra dal titolo “Fascismo. Foibe. Esodo. Le tragedie del confine orientale. 1918-1956”, visitabile durante l’orario di apertura del punto vendita. L'allestimento è realizzato da Fondazione Memoria della Deportazione con il patrocinio della Regione Lombardia, a cura di Fondazione Valore Lavoro, Anpi Comitato Provinciale di Pistoia, Cgil Pistoia e Unicoop sezione di Pistoia.