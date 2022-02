Forteguerriana, martedì 1° marzo si parla di Garibaldi e Risorgimento con la presentazione del fondo Società reduci garibaldini

Martedì 1° marzo alle ore 17 nella sala Gatteschi della biblioteca Forteguerriana, nuovo appuntamento del ciclo Leggere, raccontare, incontrarsi con l'iniziativa dal titolo Nel nome di Garibaldi. Le carte della Società pistoiese dei reduci garibaldini della Forteguerriana.

Caterina Del Vivo, curatrice dell’inventario Le carte della Società pistoiese dei reduci garibaldini della Forteguerriana in collaborazione con ANAI Sezione Toscana, illustrerà il fondo oggetto del lavoro di riordino e inventariazione. E' previsto l'intervento di Simone Fagioli.

La Biblioteca Forteguerriana è ricca di materiale storico-documentario di interesse risorgimentale. Nel 1935 il direttore Quinto Santoli intendeva ordinare ed esporre in una mostra permanente per “ravvivare nel popolo il culto delle nostre memorie”. Questa “Sala del Risorgimento” non vide la luce nel senso esaustivo che aveva avuto nel progetto Santoli, ma fu realizzata un’esposizione di cimeli garibaldini di cui faceva parte anche il piccolo archivio della Società pistoiese dei reduci garibaldini, che si sciolse nel 1926. Si tratta di un piccolo fondo donato alla biblioteca da Elvira Matteini, sorella ed erede del garibaldino Vittorio Matteini, deceduto nel 1932, che fu l’ultimo presidente della Società dei reduci.

Il fondo, che documenta l’affezione dei cittadini di Pistoia per la figura di Garibaldi, è composto di varie tipologie di materiali: opuscoli, lettere ed altri documenti manoscritti, foto, fogli volanti, manifesti, registri e documenti relativi alla gestione interna della Società e, seppur limitato quantitativamente, risulta di sicuro interesse per la storia del Risorgimento in ambito pistoiese, costituendo un arricchimento rispetto agli altri più rilevanti fondi conservati in Forteguerriana. Questo nucleo è stato oggetto, nel corso del 2019, di riordino e inventariazione a cura dell’archivista Caterina Del Vivo che presenterà il fondo e ci illustrerà l’inventario pubblicato online sul sito della Forteguerriana http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/societa-reduci-garibaldini/

Caterina Del Vivo è stata responsabile dell’Archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti del Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux di Firenze e successivamente dell’Archivio storico dell'istituto. Ha pubblicato numerosi volumi fra inventari, cataloghi di mostre, biografie di donne del XIX e XX secolo ed edizioni di testi, e inoltre saggi e articoli di argomento storico e archivistico, ambito per il quale si è occupata in particolare di diritto d’autore e archivi di personalità. Recentemente si è dedicata agli archivi di artisti e committenti del secolo XIX nonché a fondi di studiosi del mondo della scienza. Dal 2009 al 2021 è stata Presidente della Sezione Toscana dell’Associazione nazionale archivisti italiani (ANAI), per la quale ha organizzato varie attività culturali e didattiche, coordinando anche la collana di piccole guide archivistiche “Quaderni di Archimeeting”.

Simone Fagioli è ricercatore di formazione antropologica. Collabora con enti pubblici e privati per ricerche sui temi della nascita e sviluppo dell'industria, è socio di vari enti ed associazioni che operano nel campo dell'economia e curatore di archivi privati. Numerose le sue pubblicazioni, nelle quali si è occupato più volte di archivi e personaggi ottocenteschi, negli ultimi tempi in particolare di Renato Fucini.

