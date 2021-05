Formazione Albo rivenditori autorizzati per la fornitura di libri scolastici agli alunni delle primarie

Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, valorizzare i soggetti economici del territorio, in accordo con i programmi dell’Amministrazione comunale tesi al sostegno e al rilancio delle attività commerciali e produttive locali, con determina dirigenziale n. 982 del 25 maggio scorso è stato approvato un avviso pubblico al fine di istituire un albo destinato ai rivenditori di libri scolastici per bambini delle scuole primarie di comune e provincia di Pistoia, iscritti alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche ATECO 47.61 e 47.62 (e loro sub classi) e comunque qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita al dettaglio di libri scolastici che gestisca in via diretta un punto vendita al dettaglio dotato delle necessarie autorizzazioni.

I rivenditori che intendono iscriversi all’Albo dovranno inviare entro lunedì 7 giugno alle ore 12.30 la domanda compilata, secondo il facsimile disponibile sul sito del Comune di Pistoia, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, all'indirizzo Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it.

L’iscrizione all’Albo avrà durata annuale (anno scolastico 2021/22) con scadenza 30 giugno 2022.

Il presente bando è pubblicato all’albo online dell’Ente ed è reperibile sul portale Educazione del Comune al seguente indirizzo:

https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/cedole-librarie

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo mail a.mearelli@comune.pistoia.it.