Fondi PNRR: al via la gara per realizzare il tratto della Ciclovia del Sole che attraversa Pistoia

E' stato pubblicato sulla piattaforma telematica Start, il bando di gara per l’affidamento della realizzazione del tratto di Ciclovia del Sole che attraversa Pistoia. Interamente finanziato con fondi dell'Unione Europea, all’interno del programma Next Generation EU, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’intervento punta a facilitare la creazione e lo sviluppo delle reti ciclabili, sia per fini turistico-ricreativi che per gli spostamenti quotidiani. L’importo complessivo dei lavori ammonta a oltre tre milioni di euro, con aggiudicazione prevista entro la fine dell’anno.

La Ciclovia del Sole nel tratto pistoiese avrà una lunghezza di quasi 10 chilometri, con inizio dalla stazione ferroviaria di Pistoia fino ad arrivare al confine con il comune di Montale. Si tratta prevalentemente di interventi di riqualificazione della sede stradale, mentre in maniera ridotta sono lavori di nuova realizzazione.

L’opera rientra nella fase attuativa di un più ampio progetto di portata nazionale, la Ciclovia del Sole, che nel suo percorso da Verona a Firenze attraversa 4 regioni (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana), 7 provincie (Verona, Mantova, Modena, Bologna, Pistoia, Prato e Firenze) e 60 Comuni, per uno sviluppo complessivo di 392 km.

Il percorso

Nel dettaglio, il percorso della Ciclovia del Sole passerà dal contesto urbano a quello extraurbano, collegandosi in diversi punti alla rete ciclabile comunale esistente.

Partendo da piazza Dante Alighieri, di fronte alla stazione ferroviaria, il tracciato attraversa via XX Settembre, largo Treviso e via delle Mura Urbane. Dal Parco di piazza della Resistenza, si ricollega poi alla pista ciclabile di viale Arcadia e quindi al cimitero Comunale. Da qui, superato un canale e alcune aree agricole, si arriva in via Nerucci, al termine della quale la ciclabile oltrepassa un’area a verde tra via Tangenziale Est e via Bure Vecchia Nord. Quindi approda nell’area residenziale di via Albert Bruce Sabin che, grazie a una nuova piattaforma, si ricollega a via Tommaso Alva Edison, toccando prima una strada vicinale e poi alcuni terreni privati. La Ciclovia prosegue su via Pontenuovo Croce, via dei Guadi e a seguire supera il torrente Bure grazie a una nuova passerella. A questo punto, la pista prosegue su via Barsanti, fino alla svolta in via Torricelli. L’ultimo tratto tocca la S.P. 7 Montalese (nel tratto denominato via Sestini) e quindi confluisce su via di Forramoro, per giungere al confine con il comune di Montale.

Nuove realizzazioni

Oltre a nuovi tratti di piste ciclabili, verranno realizzati anche marciapiedi, isole di traffico, allargamenti della sede stradale, rampe di raccordo, passerelle ciclo-pedonali e messe a dimora numerose essenze arboree per migliorare percorrenza e fruibilità nei mesi estivi.

Una nuova passerella ciclopedonale sulla Brana, con struttura in acciaio, collegherà viale Arcadia con via dei Campisanti, mettendo in sicurezza il collegamento sul ponte carrabile esistente. Un’altra passerella sarà realizzata in località Pontenuovo, parallela al ponte carrabile già presente su via Montalese, e attraverserà il torrente Bure.

Bando di gara

Per partecipare alla procedura di gara, entro le ore 10 di venerdì 15 dicembre gli operatori economici interessati dovranno identificarsi su Start - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ e inserire la documentazione richiesta.

La gara avrà luogo il 15 dicembre alle ore 10.30 negli uffici della Stazione Unica Appaltante, in piazza del Duomo, e si svolgerà interamente in modalità telematica.

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul profilo della stazione appaltante https//www.comune.pistoia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti”, oppure all'indirizzo: https://start.toscana.it.