Et Cetera Festival 2022: street art for freedom. Da martedì 10 maggio, esibizione dal vivo degli artisti in piazza del Duomo

In piazza del Duomo, sabato 14 maggio, alle 16.30, è prevista l’inaugurazione della mostra-performance promossa da Fondazione Eleutheria, Comune di Pistoia e Municipio di Praga 5, che vedrà coinvolti giovani artisti cechi e italiani.

Otto giovani artisti, quattro provenienti dalla Repubblica Ceca e quattro italiani, si confronteranno sul tema della libertà. I primi quattro, che saranno raggiunti dagli altri il giorno successivo, inizieranno la loro performance martedì 10 maggio, in piazza del Duomo e avranno a disposizione uno spazio di 6×3 metri che sarà ricoperto con un’opera del tutto personale. Tutto questo alla vista dei passanti che potranno ammirare per qualche giorno questa vero e proprio happening artistico che si concluderà il 14 maggio, con la presentazione ufficiale delle opere alla presenza delle autorità. L’evento è curato da Andrea Cosentino, Simona Chytrová, Ottaviano Maria Razetto e Genny Di Bert.

Gli otto artisti, Maxim, Jan Brěnek, David Strauzz, IamRushDog, Eliseo, Gojo, Giusy Guerriero, Korvo, scelti da una commissione composta dai curatori della mostra, sono accomunati dalla giovane età e dalla varietà dei linguaggi espressivi.

Il tema dell’evento è la “libertà” e il dovere che ognuno ha di difenderla e di preservarla.

La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 28 maggio.

Come ormai da quasi dieci anni con il progetto Et Cetera la Fondazione Eleutheria, presieduta da Francesco Augusto Razetto, persegue il proposito della ricerca di nuovi talenti, supportando giovani che si cimentano nel mondo delle arti. Dopo i successi di Et Cetera degli anni precedenti nei vari campi dell’arte, la Fondazione Eleutheria, con questa nuova edizione del progetto culturale dedicato alla promozione di giovani artisti, si concentrerà sulla street art, un’arte che sembra già entrata nel profondo della coscienza collettiva.

La giornata del 14 maggio avrà inizio alle 16 nella sala Grandonio del Palazzo comunale di Pistoia, dove, alla presenza del sindaco e dell’assessore al Turismo e alle Politiche giovanili di Pistoia, del presidente della Fondazione Eleutheria, Francesco Augusto Razetto, dei curatori, Andrea Cosentino, Simona Chytrová, Ottaviano Maria Razetto e Genny Di Bert, sarà accolta la delegazione ceca composta dal Console Generale della Repubblica Ceca a Milano, Jiří Kuděla, dalla Direttrice dell’Istituto Culturale ceco di Milano, Simona Calboli, e dalla Direttrice dell’Istituto Culturale ceco di Roma, Petra Březáčková e dal vice-Sindaco di Praga 5, Lukáš Herold.

La giornata proseguirà in piazza del Duomo, alle 16.30, con l’inaugurazione alla presenza degli artisti.

L’evento è realizzato con il patrocinio di Centro Ceco di Roma, Centro Ceco di Milano, Regione Toscana, Istituto Italiano di Cultura di Praga.

Nella foto un'opera realizzata in altre edizioni a Praga