Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, si vota sabato 8 e domenica 9 giugno

Nelle giornate dell’8 e 9 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Si potrà votare in entrambe le giornate: sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Le elezioni europee si terranno nei 27 stati membri dell’Unione Europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno lo spoglio dei voti alle 23 del 9 giugno, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l’Unione.

Esprimendo il proprio voto alle Elezioni europee, i residenti dell’UE hanno la possibilità di scegliere i 705 deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo fino al 2029. Successivamente i membri eletti procederanno all’elezione della Commissione europea, ovvero l’organo esecutivo.

Gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea oltre l’Italia sono: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK).

Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione Europea residenti In Italia

I cittadini dell’Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e la cui richiesta di iscrizione nell’apposita lista aggiunta è stata accolta dal Comune, possono presentarsi al proprio seggio elettorale nei giorni delle consultazioni, muniti della apposita tessera elettorale e di un documento di riconoscimento idoneo.

Gli italiani all’estero potranno votare nel Paese di residenza se residenti all’interno dell’Unione europea, mentre coloro che risiedono in una nazione extra-UE potranno esercitare il diritto di voto soltanto previo rientro in Italia.

Per ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di voto contattare l’ufficio elettorale del Comune di Pistoia tramite indirizzo pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it.