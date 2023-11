Domenica il mercato antiquario torna nella cattedrale di via Pertini

Domenica 12 novembre, dalle 9 alle 19, la cattedrale di via Pertini torna ad accogliere il mercato antiquario con i banchi di operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Una manifestazione fissa nel calendario degli eventi cittadini che si ripete ogni seconda domenica del mese.

Recandosi allo spazio espositivo nell’area ex Breda, dove saranno presenti espositori che provengono da tutta la Toscana, appassionati o semplici curiosi potranno cogliere ottime occasioni di acquisto, lasciandosi guidare dalle proposte degli espositori, che spaziano dagli oggetti del passato ad articoli di uso quotidiano. Gli esperti del settore offriranno una vetrina di articoli da collezionismo, tra cui mobili di diverse epoche, ceramiche, oggetti d'arredo, bigiotteria d’epoca, dipinti, stampe, libri, biancheria, giocattoli e rigatterie varie.

Con la recente approvazione del nuovo Piano del commercio, il mercato antiquario rientra definitivamente nella sede espositiva della cattedrale. Per i mesi di novembre e dicembre un solo giorno, mentre da gennaio l’appuntamento si rinnova nei giorni di sabato e domenica, sempre il secondo fine settimana del mese.

Domenica, in via Roma sarà presente, per l’intera giornata, il Free market, il mercatino dedicato all’artigianato a alla creatività.