Domenica 21 maggio a Pistoia round 4 del Toscano Enduro Series

Grande attesa a Pistoia in vista del round 4 del Toscano Enduro Series organizzato dal Team Young Riders e che, nella tappa di Vaiano, disputata 2 domeniche fa, ha ancora una volta confermato tutta la sua spettacolarità con il pistoiese Tommaso Calonaci del TSI Freebike, che è riuscito a superare Tommaso Francardo solo nell’ultima PS, dopo che il portacolori dell’Abetone Vittoria Gravity Team era riuscito a primeggiare nelle prime 2, mentre Nadine Ellecosta (Abetone Vittoria Gravity Team) ha dominato la gara tra le donne.

La gara inizierà alle 8 dal parco della Rana, per poi salire verso il passo della Collina Vecchia da dove inizierà la prima prova speciale, "Il Boia", un nome che già da solo la dice lunga su quello che si possono aspettare i concorrenti, ma anche gli spettatori, che sicuramente saranno numerosi sul difficile passaggio di piastreta, uno dei più spettacolari di tutta la gara. I concorrenti percorreranno poi le Ps “Matta”, “Caposaldo” e “Malacosta” per fare ritorno a Pistoia dopo 5 ore di gara.

Oltre 400 gli atleti attesi in gara con i già citati Tommaso Francardo, campione italiano in carica, e Tommaso Calonaci, a recitare il ruolo di favoriti. Spetterà a Nicola Grotti e a Vittorio Palmieri, entrambi dell’Abetone Gravity Team, cercare di rubargli la scena. Nella categoria femminile viceversa, sarà ancora una volta Nadine Ellecosta a recitare il ruolo di donna da battere, con Irene Savelli come portacolori della società organizzatrice, che giocando in casa, cercherà di toglierli la soddisfazione di centrare la quarta vittoria in 4 gare.

Da segnalare una grandissima partecipazione per i giovanissimi atleti delle categorie Esordienti e Allievi con oltre 100 ragazzini alla partenza, e la guerra annunciata tra i portacolori dell’Abetone Gravity Team Matteo Falcini e Lorenzo Noferini, che a Vaiano sono saliti assieme sui primi 2 gradini del podio.

Grande soddisfazione dell’assessore Alessandro Sabella, da sempre vicino agli organizzatori, per gli importanti risvolti turistici che la manifestazione porterà a tutto il territorio non solo nei giorni della gara, ma anche e soprattutto nei giorni precedenti, con tutti gli atleti impegnati da settimane nelle prove e con oltre 3000 presenze nel week end della gara tra atleti, tecnici e accompagnatori. Ma oltre a ciò, visto che la gara sarà valida anche per il campionato nazionale Italian Enduro Series, saranno molti gli atleti provenienti da fuori regione che apprezzeranno il grande lavoro fatto sui sentieri dalla Young Riderz MTB School a.s.d di Enrico Landucci, e dei trail builder della A.V.D.O. Trail area, che sono riusciti così a creare un nuovo prodotto turistico, capace nel prossimo futuro di portare un afflusso di riders amatoriali desiderosi di testare i percorsi utilizzati dagli atleti del TES e creando un importante movimento turistico totalmente nuovo per il comune di Pistoia anche grazie alle sinergie con la ferrovia Porrettana che permette di salire in quota in pochi minuti.

Modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento della manifestazione “Toscana Enduro Series 2023 Pistoia”, sabato 20 e domenica 21 maggio sono previste modifiche alla viabilità.

In via Marini Marino, nel parcheggio lato sud, in prossimità dell’ingresso del parco della Rana e nel parcheggio di piazza Oplà, dalle 8 di sabato 20 alle 18 del 21 maggio, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto quelli inerenti la manifestazione.

In via di Sammommè alla Collina, in un tratto di circa 100 metri in località i Piloni, domenica 21 maggio dalle 8.30 alle 16, saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto quelli inerenti la manifestazione e i mezzi di soccorso.

Infine, saranno adottate misure di sicurezza per la pubblica incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada grazie alla presenza del personale preposto, con qualifica di movieri.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.