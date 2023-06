Domani nel giardino della Biblioteca San Giorgio cerimonia in ricordo delle stragi dei migranti in mare

, s abato 10 giugno, alle 11 nel giardino della Biblioteca San Giorgio si svolgerà una cerimonia in ricordo delle stragi dei migranti. Nei giorni scorsi è stato piantato un melograno, riconosciuto quale simbolo di vita, e per l’occasione sarà apposta anche una targa con la frase “Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le migrazioni”.

All’iniziativa saranno presenti il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli , la consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Cotti e i rappresentanti di Associazioni Donne insieme per la pace, Cgil, Anpi, Arci e Legambiente Toscana.

E’ stata proprio la consigliera Cotti a presentare, nelle scorse settimane, una mozione in consiglio comunale approvata all’unanimità dove si chiedeva, appunto, che venisse piantato un albero di melograno per non dimenticare l’orrore di chi ha perso la vita per migrare e non restare indifferenti. La consigliera, attraverso la mozione, aveva dato voce alla richiesta partita dalle Associazioni Donne insieme per la pace, Cgil, Anpi, Arci, Legambiente Toscana rivolta al presidente dell’Anci Toscana e a tutti i sindaci delle città capoluogo della Regione.