Domani intitolazione di un giardino pubblico a Candeglia in ricordo di Antonio Montinaro e degli altri agenti di scorta di Giovanni Falcone

Domani, venerdì 3 maggio, alle 10.30 in via G. Pietri in località Mattia a Candeglia si svolgerà una cerimonia di intitolazione del giardino pubblico “Capaci” in ricordo di Antonio Montinaro, caposcorta e degli altri agenti di scorta di Giovanni Falcone, rimasti uccisi nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Sarà inoltre presentato il progetto “Giardino diffuso della legalità”. Saranno presenti il sindaco di Pistoia, Tina Montinaro, vedova di Antonio e le autorità civili e militari.

Alle ore 12 alla scuola primaria Gianni Rodari a Candeglia si svolgerà la cerimonia di scopertura del murales dedicato a Antonio Montinaro.

Le iniziative sono organizzate dall’associazione Vento e Vertigine con la compartecipazione del Comune di Pistoia, in collaborazione con l’Anm sottosezione di Pistoia, LdB e Consulta provinciale degli studenti, con il patrocinio di Regione Toscana, Consiglio regionale e Provincia di Pistoia e il supporto di Fondazione Caript, Conad, Vannucci Piante e Mister Wizard.