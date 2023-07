Dal 3 al 6 agosto torna l'Orsigna Arum Festival

Da giovedì 3 a domenica 6 agosto, torna Orsigna Arum Festival, la manifestazione ideata e diretta da Tommaso Corrieri, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Nella suggestiva cornice di Pian dell’Osteria, una terrazza naturale a circa 1.100 m di altitudine, circondata dai boschi della Valle dell’Orsigna, quattro giornate da vivere immersi nella natura dell’Appennino Pistoiese.

Un festival dedicato alla conoscenza della montagna, all’esperienza diretta di percorsi di rigenerazione, all’incontro con professionisti, scrittori e artisti, chiamati a dialogare intorno ai temi dell'ambiente, della sostenibilità e della cura del territorio. Il sottotitolo di questa edizione, Nuovi Orizzonti - Sguardi. Cura. Sostenibilità. Osservare il presente per disegnare il futuro, pone l'accento sulla necessità di valorizzare e curare i territori per creare un cambiamento di prospettiva, verso la ricerca di una sostenibilità a tutto tondo.

Inaugurazione giovedì 3 agosto alle 17 con Tommaso Corrieri, Direttore artistico del Festival, Leonardo Marras, Assessore al Turismo Regione Toscana, Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia.



Tra gli ospiti di questa edizione: Syusy Blady, conduttrice e scrittrice (3 agosto), Folco Terzani, regista e scrittore (3 agosto), Tiziano Fratus, scrittore, dendrosofo e buddista agreste (3 e 4 agosto), Paolo Piacentini, fondatore e presidente onorario di Federtrek (5 agosto), Paolo Caggiano, Segretario Generale presso CICOP Italia e Responsabile Tre Giornate Architettura (6 agosto).

Ogni giornata sarà ancora scandita da trekking lungo i sentieri della zona, da laboratori e seminari su natura e alimentazione, da sedute di yoga e meditazione e da incontri con i tanti ospiti, esperti e artisti.



È previsto anche uno spazio dedicato ai più piccoli, con laboratori sugli erbari magici, passeggiate alla ricerca degli abitanti della foresta, letture animate e spettacoli per far vivere pienamente ai giovanissimi partecipanti la magia del bosco e le sue ancestrali suggestioni.

I boschi che circondano Pian dell’Osteria offrono lo spazio ideale per accogliere un campeggio essenziale, dove gli ospiti troveranno oltre allo spazio per piantare la propria tenda, servizi igienici e docce realizzate nel pieno e completo rispetto del luogo.

Per chi arriva in auto ad Orsigna, seguire le indicazioni per campo sportivo, parcheggiare e proseguire a piedi in direzione Molino di Giamba. Da qui si può raggiungere il luogo del festival a piedi o con la navetta gratuita, in partenza ogni mezz'ora, dalle 9 alle 24, dal parcheggio del cimitero.

Arum, il cui nome deriva dal greco aron, che significa calore, ha una caratteristica che la rende unica in natura: quando è in fiore emette calore e le sue proprietà contribuiscono a rigenerare i terreni. Per questo l'arum ben rappresenta l’idea di festival che intende mettere la rigenerazione al centro di ogni attività.

Info e programma: orsignaarumfestival.org - visitpistoia.eu