Covid, Toscana in zona bianca: ecco cosa cambia

Da lunedì 21 giugno la Toscana passa in zona bianca.

Tra le norme che restano in vigore figurano l'obbligo di indossare la mascherina (sia all'aperto che al chiuso) e quello di mantenere il distanziamento. Viene abolito il coprifuoco (è possibile spostarsi senza limiti né orari) e non ci sono limitazioni al numero di persone sedute ai tavoli all’aperto delle attività di ristorazione, mentre al chiuso le persone non conviventi sedute allo stesso tavolo possono essere al massimo sei.

Con il passaggio in zona bianca, i varchi di via della Madonna e via Palestro tornano chiusi 24 ore su 24 (erano stati aperti in due fasce orarie per permettere l'asporto di cibo e bevande da parte dei ristoranti del centro).

Riparte poi lo spazzamento delle strade. Pertanto le auto, nei giorni e orari previsti nelle varie zone della città, non potranno sostare lungo la via nel periodo indicato dai cartelli stradali.



I parcheggi Pertini e del Ceppo restano gratuiti fino al termine dell'emergenza sanitaria (al momento prevista il 31 luglio 2021).

Con la chiusura della scuola ha riaperto alla viabilità, 24 ore su 24, il varco di San Vitale.