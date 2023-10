Controlli sugli alberi di viale Adua e corso Gramsci, previsti 7 abbattimenti complessivi per ragioni di sicurezza

Dopo le verifiche fitosanitarie sullo stato di salute delle alberature presenti nelle aree verdi pubbliche sia da parte della Regione che del Comune, sono risultati 7 alberi (5 platani in viale Adua e 2 lecci in corso Gramsci) su cui intervenire. Per mettere in sicurezza le aree interessate dalla presenza di queste piante, sono stati programmati a partire da lunedì 23 ottobre, tempo permettendo, il taglio degli alberi partendo da viale Adua per poi proseguire in corso Gramsci. Il monitoraggio e le valutazioni di stabilità delle piante svolte dai tecnici nei mesi scorsi hanno evidenziato quindi queste criticità.

Le aree interessate

Viale Adua sarà oggetto di un intervento programmato di abbattimento di 5 Platanus xacerifolia Willd. (Platano) sui 352 ancora presenti; l’abbattimento avviene a seguito delle prescrizioni inviate dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana in quanto lungo il viale, nella parte Nord in direzione Capostrada, era già infatti stata accertata la presenza di alberi che presentano sintomi di Ceratocystis platani, agente del cancro colorato del platano e pertanto dovranno essere applicate le misure di abbattimento rispettando le prescrizioni indicate nelle Linee Guida approvate con Decreto Dirigenziale n. 7637 del 16/5/2019.

Corso Gramsci sarà oggetto di un intervento programmato di abbattimento di 2 Quercus Ilex (Leccio) a seguito di verifiche di stabilità, eseguito da tecnico specializzato e effettuate anche a seguito del crollo di un grosso ramo e successivo abbattimento di un albero nell’agosto scorso. Le verifiche hanno accertato per i due ulteriori alberi da abbattere estese ferite con cavità alla base e con legno degradato oltre alla presenza di fungo di Fomitiporia punctata e chioma asimmetrica e sbilanciata lato strada.

Le attività di verifica degli alberi nelle varie aree verdi comunali, eseguite con tecnici esterni e con il metodo VTA (Visual Tree Assessment), sono state svolte a partire dal 2017 con un monitoraggio periodico e proseguiranno anche questo autunno-inverno secondo un programma definito dall’Ufficio Verde Pubblico.

Intanto prosegue il “Programma di sostituzione delle alberature” che l’ufficio del Verde Pubblico sta elaborando tenendo conto del censimento del verde e dell’età di servizio dell’albero con l’obiettivo a medio-lungo termine di rinnovare in modo funzionale il patrimonio arboreo e aumentare gli standard di sicurezza in particolare modo delle alberature stradali.

In questo momento sono in fase di conclusione i lavori di messa a dimora di oltre 200 alberi nella zona di via Stelvio e via Chiesanuova nell’ambito del progetto di riqualificazione delle aree verdi intorno a Ponte Europa.

Per quanto riguarda i tagli su viale Adua e corso Gramsci, il Comune programmerà le necessarie sostituzioni delle alberature

«Le verifiche svolte – sottolinea l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei – hanno evidenziato la necessità di intervenire su 7 alberi che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. E’ importante evitare che rami o piante cadano naturalmente attraverso la messa a dimora di nuovi alberi che deve avvenire in modo programmato e scegliendo anche essenze arboree più idonee all’area in cui devono essere collocate, così che la pianta possa vivere più a lungo nel tempo ed essere più resistenze anche a eventi climatici avversi. L’Amministrazione comunale punta infatti al mantenimento, al ringiovanimento e all’incremento del patrimonio arboreo cittadino».



Modifiche alla viabilità

Per permettere l’esecuzione dei lavori saranno previsti sensi unici alternati per il traffico veicolare e divieti di sosta nelle aree di intervento a partire da lunedì 23 ottobre per viale Adua, data che potrà subire variazioni in corso d’opera in caso di eventuali condizioni meteorologiche avverse.