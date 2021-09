Consiglio comunale, approvata all'unanimità la nuova convenzione interbibliotecaria provinciale Redop

Il consiglio comunale nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità la nuova convenzione per la rete interbibliotecaria provinciale Redop per gli anni 2021/2026.

Nata nel 1998 a partire da un protocollo di intesa tra Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia e Archivio di Stato, la rete provinciale di cooperazione attivata tra le biblioteche e gli archivi della provincia di Pistoia finora è stata regolata da convenzioni quinquennali che ne hanno definito i progetti delle attività, la valorizzazione dei patrimoni bibliografici e documentari, lo sviluppo e l'integrazione dei servizi, la gestione in modo coordinato di azioni e risorse. Il capofila della convenzione è la Biblioteca San Giorgio.

Fanno parte della convenzione tutti i Comuni della provincia di Pistoia, l'Ente provinciale, Archivio di Stato, Associazione centro culturale Il Funaro, Associazione centro studi Sigfrido Bartolini, Associazione Storia e Città, Diocesi di Pistoia, Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli, Fondazione Promusica/Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Roberto Marini “Oltre il Secolo breve”, Fondazione Valore Lavoro E.T.S, Istituto comprensivo Bernardo Pasquini di Massa e Cozzile, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, l'ordine dei Domenicani di Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria e il liceo statale Niccolò Forteguerri.

Il provvedimento è stato presentato dall'assessore all'attività e istituti culturali Margherita Semplici.

«La convenzione della rete Redop 2021-2026 – ha spiegato Semplici – è stata approvata dall'assemblea della rete il 30 luglio scorso, dopodiché dovrà essere approvata dai diversi consigli comunali delle Amministrazioni aderenti e dalle assemblee degli altri soggetti che ne fanno parte. Ogni Comune, istituto e associazione aderente versa un corrispettivo per la propria partecipazione alla rete: il Comune di Pistoia è l'unico soggetto a essere sostanzialmente esentato dal versamento (per una cifra di 15.000 euro), in quanto mette a disposizione il lavoro del coordinatore della rete e di altri colleghi che lavorano nell'interesse della Redop, nell'ambito della propria attività ordinaria e quindi offrono un contributo sotto forma di lavoro per tutta la rete».

Dopo l'intervento dell'assessore sono intervenuti alcuni consiglieri comunali tra i quali Gabriele Sgueglia di Fratelli d'Italia e Antonella Cotti del Partito Democratico.

«Il rinnovo della convenzione della rete REDOP – ha detto Gabriele Sgueglia - conferma l’impegno del Comune di Pistoia come capofila di un progetto interbibliotecario importante che, oltre a confermare il suo corretto e fondamentale funzionamento, deve ambire a ampliare i suoi servizi pensando alle nuove forme di condivisione dei testi come gli ebook, oggi molto diffusi, anche all’utenza della rete in oggetto».



«Doverosa e convinta l'approvazione della minoranza PD – ha sottolineato la consigliera Antonella Cotti - di questo nuovo regolamento della rete Redop necessario per aggiornamenti richiesti dalla Regione Toscana per l'armonizzazione della rete con il il Sistema Regionale e Nazionale. Positivo l'ingresso di ulteriori partner, di ulteriori progetti in divenire come "Educare in comune" (iniziative contro la povertà educativa) o per i Bisogni educativi speciali (Bes). Plauso e gratitudine per il lavoro fatto va alla dottoressa Rasetti in continuità con ciò che è stato, dal 2007 a oggi, il ruolo sociale e culturale della Biblioteca San Giorgio, una delle più belle d'Italia. Doveroso da parte nostra richiedere un impegno affinché questa e la prossima amministrazione investano maggiori risorse economiche e umane per renderla più fruibile negli orari e con più attenzione nella manutenzione».