Comunicazione agli interessati a seguito dell'evento alluvionale del 2 e 3 novembre 2023

Gentile Interessato/a,

il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nelle date del 2-3 novembre scorso, che hanno colpito alcuni territori della Toscana, è stato indirettamente interessato dai danni di questo evento, relativamente ad una parte del proprio archivio cartaceo che era in gestione-deposito presso la sede operativa della Soc. Archivi SpA a Campi Bisenzio. A seguito della comunicazione da parte della Società l'Amministrazione ha notificato all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la presunta violazione di alcuni dati personali (legata alla possibile perdita dovuta al deterioramente del materiale cartaceo alluvionato).

Ad oggi non abbiamo certezza della presenza dei Suoi dati personali negli archivi danneggiati ma sarà nostra premura informarla sugli sviluppi delle attività in corso.

Della questione che ha riguardato anche altri Comuni ed Enti della Toscana, che come noi avevano conferito in outsourcing gli archivi alla Società Archivi S.p.A., si è interessata fin dai primi giorni la Soprintendenza dei Beni Culturali in coordinamento con il Commissario delegato per l'Emergenza, attivandosi ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 42/2004 al fine di porre in essere interventi di salvaguardia della documentazione cartacea coinvolta dall'evento alluvionale volte al recupero della stessa.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati esclusivamente sulle pagine del sito internet del Comune https://www.comune.pistoia.it/

La presente comunicazione è effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.

U.O.C. SUAP, Privacy e Statistica