Complesso di San Lorenzo: avviata la procedura di gara per la ricostruzione di una porzione di copertura

Primi interventi di recupero per il complesso di San Lorenzo. Sulla piattaforma telematica Start è stata avviata, infatti, la gara per il consolidamento e recupero strutturale di una porzione della copertura. Vista la necessità di procedere con la messa in sicurezza, per salvaguardare sia gli immobili limitrofi sia il bene tutelato, l’Amministrazione comunale di Pistoia ha avviato dunque la procedura di gara per eseguire l’intervento di ricostruzione di parte della copertura di un’ala del complesso che affaccia sul chiostro medioevale e di consolidamento di alcune porzioni, investendo 180 mila euro di fondi propri.

Nel corso del tempo, per scarsa manutenzione, l’edificio ha subito crolli localizzati dovuti a infiltrazioni che lo hanno portato al degrado. La porzione oggetto di intervento confina con il limitrofo oratorio di Sant’Ansano e altre pertinenze dell’ex-convento stesso che sarà oggetto di un’imponente opera di recupero nell’ambito del piano San Lorenzo finanziato con 20 milioni di euro da fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il Comune interverrà anche su Villa Benti, sulle scuole Frosini, sulla piazza e sulla mobilità dolce.

«Con questa gara andremo ad avviare un primo intervento, svolto in urgenza, per interferenze con proprietà private confinanti – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. Si tratta di un lavoro che è parte di un progetto più ampio sul quale l’Amministrazione comunale sta già lavorando. A breve, sarà assegnato l’incarico per la progettazione relativa al recupero dell’intero complesso, che dovrà essere pronta per settembre. Abbiamo ottenuto un finanziamento proveniente dal Pnrr, che richiede il rispetto di tempistiche ben definite.»

Per entrare nel dettaglio dei lavori oggetto di gara, la struttura di copertura verrà ricostruita con le stesse caratteristiche di quella attuale, che risale agli anni ‘50-’60, cercando di recuperare il più possibile gli elementi presenti e prevedendo anche uno strato isolante e una guaina di impermeabilizzazione.

Un ulteriore intervento riguarderà la scala che porta alla sala principale, posta a una delle estremità della costruzione e attualmente caratterizzata da lesioni e vari segni di degrado. In questo caso verranno rinforzati gli appoggi delle pedate in pietra, aumentandone lo spessore di appoggio con il rinforzo delle murature di estremità per quanto alla seconda rampa, e con la creazione di un muretto rompitratta per la prima rampa. La struttura del pianerottolo verrà ricostruita con profili in acciaio e voltine in laterizio.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno, entro le ore 9.30 del 18 febbraio, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti del Comune di Pistoia, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.