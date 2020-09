Chiese e centri sociali: fino al 12 ottobre la domanda per l'assegnazione di contributi

E' possibile presentarla all'ufficio protocollo del Comune oppure inviare tramite Pec. Il contributo totale ammonta a 92.000 euro.

Fino al 12 ottobre è possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi da oneri di urbanizzazione secondaria a favore di chiese e altri edifici religiosi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Si tratta di risorse che l’Amministrazione comunale ha incassato nel 2019 dal rilascio di titoli abilitativi edilizi. Come previsto dalla legge nazionale e regionale, una parte di questi proventi deve essere messa a disposizione di quei soggetti che svolgono attività sociale, culturale e religiosa, nel caso ne facciano richiesta.

A favore di “chiese e altri edifici per servizi religiosi” sono stanziati 48.471 euro euro, per i “centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” 43.624 euro.

É possibile chiedere di partecipare all'assegnazione solo per lavori non ancora eseguiti. I soggetti che risulteranno assegnatari del contributo potranno richiedere la liquidazione solo a lavori completamente eseguiti. Il contributo sarà proporzionale alla spesa complessiva sostenuta e dovrà essere documentato da fatture.

Non potranno ricevere il finanziamento i soggetti nei cui locali sono istallati apparecchi del tipo "slot-machine".

La richiesta di assegnazione dei contributi – redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto e corredata della documentazione richiesta (sul sito del Comune all'indirizzo http://bitly.ws/9nSP) dovrà essere consegnata entro le ore 13 del 12 ottobre all’ufficio protocollo del Comune in piazza del Duomo 1 oppure inviata all'indirizzo Pec (posta elettronica certificata) comune.pistoia@postacert.toscana.it con la seguente dicitura: “Richiesta di contributo da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese e altri edifici per servizi religiosi o per centri civici, sociali, e attrezzature culturali e sanitarie”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del servizio urbanistica e assetto del territorio in via dei Macelli 11: Stefano Carmannini – 0573/371641 – s.carmannini@comune.pistoia.it oppure Manuela Franchi – 0573/371653 – m.franchi@comune.pistoia.it.

Il Comune attribuisce tali contributi dal 1985. Con l’approvazione in consiglio comunale del “Regolamento per l’assegnazione da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali, e le attrezzature culturali e sanitarie”, avvenuta nel 2014, sono stati individuati criteri rigorosi nella selezione e nella priorità dell’assegnazione del contributo, con l’obiettivo di interessare il maggior numero di soggetti che svolgono attività sociale, culturale e religiosa e a cui può essere utile tale forma di finanziamento.