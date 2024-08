Campo scuola: pubblicata la manifestazione di interesse per adeguamento antincendio, eliminazione barriere architettoniche e realizzazione nuovo impianto di illuminazione, un intervento da 650 mila euro

È stata pubblicata dal Comune di Pistoia, sul sistema telematico regionale Start, una manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione di lavori che prevedono l’adeguamento antincendio, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dell'area sportiva del Campo scuola. Dopo il rinnovo della pista di atletica e il completamento di alcuni importanti interventi di manutenzione, l’Amministrazione comunale prosegue nell’opera di ammodernamento dell’impianto di via dello Stadio con un ulteriore investimento da 650mila euro, cofinanziato in parti uguali dall’Ente e dal Dipartimento dello Sport attraverso il bando Fondo Sport e Periferie 2023.

Punto di riferimento per la pratica di base, l’attività amatoriale e agonistica su scala interregionale, e al momento omologato per un utilizzo solo diurno, grazie alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione il campo scuola potrà ospitare manifestazioni agonistiche a livello nazionale e regionale anche nelle ore notturne e, in inverno, migliorare la visibilità nelle sedute di allenamento del pomeriggio.

Sarà, inoltre, migliorato l’efficientamento energetico grazie alla gestione domotica, quindi automatizzata, dell’illuminazione e l’installazione di lampade a led all’interno di spogliatoi e uffici. Anche il nuovo impianto di illuminazione della pista sarà dotato di una centralina di controllo, che permetterà di differenziare il valore dell’illuminamento con uno scenario di gara e di allenamento, andando a favorire il risparmio energetico.

Oltre a incrementare l’utilizzo e le potenzialità dell’impianto nelle ore serali, gli interventi previsti comprendono anche un adeguamento alle norme antincendio dell’impianto sportivo che permetterà di ampliare la capienza fino a 750 spettatori e di migliorare e organizzare il sistema dei percorsi per il pubblico e per gli atleti.

I lavori avranno inizio in autunno, al fine di consentire la ripresa delle attività agonistiche per la prossima stagione sportiva.

«Non ci fermiamo con l’opera di ammodernamento degli impianti sportivi di Pistoia. Questo nuovo progetto – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – è finalizzato non solo all’adeguamento antincendio, all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’ampliamento dei posti dedicati al pubblico, ma prevede come intervento migliorativo anche la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione dell'area sportiva del Campo scuola per un investimento di oltre 650 mila euro».

L’indagine di mercato viene svolta tramite Start, il sistema telematico acquisti della Regione Toscana. Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare entro le ore 10 del 26 agosto identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it .

Per informazioni tecniche sulla piattaforma contattare l’help desk al numero di telefono 081 0084 010, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivere all’indirizzo start.oe@accenture.com.