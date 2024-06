In Biblioteca San Giorgio, appuntamenti estivi con YouLab Pistoia

Proseguono in Biblioteca San Giorgio, gli appuntamenti con il centro estivo targato YouLab Pistoia, un’occasione da sempre molto apprezzata per conoscere tanti amici e tuffarsi in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Scratch, Lego WeDo e Ozobot sono solo alcune delle attività con cui i partecipanti potranno mettersi alla prova sotto la guida degli operatori dell’associazione Scienza Ludica.

Il calendario degli appuntamenti prevede per giovedì 27 giugno e 18 luglio, dalle 10 alle 13, attività per bambini dai 6 ai 10 anni; martedì 9 luglio, sempre dalle 10 alle 13 per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni.

La partecipazione è riferita a un solo giorno, quindi il genitore deve indicare la data scelta. I ragazzi saranno sotto la sorveglianza di operatori adulti durante tutta la durata del Campus.

Per informazioni e iscrizioni inviare una e-mail con i propri dati identificativi a youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al Camp, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 10 iscritti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.

Per maggiori informazioni, 0573 371600; www.sangiorgio.comune.pistoia.it