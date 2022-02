Biblioteca Forteguerriana, martedì la presentazione di tre manoscritti settecenteschi di Domenico Cini

Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…”, martedì 15 febbraio, alle 17, nella sala Gatteschi della biblioteca Forteguerriana saranno presentati tre volumi: “Osservazioni storiche sopra l’antico stato della Montagna pistoiese del Capitano Domenico Cini”, “Osservazioni storiche sopra lo stato di mezzo tempo della Montagna pistoiese del Capitano Domenico Cini” e “Osservazioni storiche sopra lo stato moderno della Montagna pistoiese del Capitano Domenico Cini” a cura di Alessandro Bernardini, Daniela Fratoni, Elena Vannucchi e Renzo Zagnoni; introduzione di Franco Cardini, Gruppo di studi Alta Valle del Reno; Gruppo di studi Alta Val di Lima, 2020-2021.

Nei volumi sono pubblicati tre manoscritti settecenteschi di Domenico Cini, conservati nella biblioteca della famiglia a San Marcello Pistoiese e oggi di proprietà di Andrea Dazzi, ultimo discendente dell’illustre casata. Si tratta di una fondamentale fonte storica per il pistoiese, ma anche per la città di Pistoia e per i territori limitrofi, compresi il bolognese e il modenese. Furono realizzati dal capitano Domenico Cini nella prima metà del Settecento, sulla base di una ricca documentazione, tenendo conto delle ricerche storiche e archeologiche di cui l’autore fu un antesignano per tutta la montagna.

Interverranno Alessandro Bernardini, architetto del Gruppo di studi alta val di Lima, Daniela Fratoni, autrice di volumi storici sulla comunità locale e collaboratrice di Nuèter, Elena Vannucchi, studiosa di storia civile toscana di età medievale, e Renzo Zagnoni, studioso di storia e delle tradizioni della montagna bolognese e pistoiese, fondatore con Maurizio Pozzi dell'associazione Gruppo di studi Alta Valle del Reno, che pubblica la rivista Nuèter, autore di numerose opere di interesse locale.

http://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-gennaio-giugno-2022/



