Bando Nidi Gratis: da oggi le famiglie pistoiesi con figli fino a 3 anni possono presentare la domanda

Da , lunedì 29 maggio, e fino al 30 giugno (ore 18) le famiglie con bambini e bambine fino a 3 anni con un Isee non superiore a 35.000 euro possono presentare la domanda per il bando “ Nidi gratis ” per l’anno scolastico 2023-2024. Il Comune di Pistoia è stato infatti ammesso al finanziamento della Regione Toscana (grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo) attraverso il quale è possibile usufruire della misura per tutti i servizi educativi comunali di nido d’infanzia e spazio gioco (per i moduli di 5 giorni e di 2 giorni) e anche di tutti i nidi privati accreditati.

Questa misura prevede un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio nei nidi comunali e privati accreditati oppure negli spazi gioco comunali. Per avere la retta completamente azzerata è necessario richiedere anche il Bonus Inps (lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile dall’Inps) .

Sul sito del Comune di Pistoia nella pagina dedicata al Servizio Educazione (link https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/nidi-dinfanzia-servizi-integrativi-e-aree-bambini/iscrizioni-nido è pubblicato tutto quanto sia utile alle famiglie per partecipare al bando.