Avviso pubblico per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale di Bonelle

Pubblichiamo qui sotto l'avviso pubblico e la modulistica per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "Bonelle", sito in Via Bonellina snc dalla sottoscrizione del verbale di consegna sino al 31 agosto 2021, nell'ottica di una sua valorizzazione e promozione dell'attività sportiva.

Si tratta di un avviso pubblico riservato alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive.

Le domande di partecipazione all'avviso dovranno pervenire al Comune tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it entro le ore 23:59 di venerdì 30 ottobre, utilizzando il modello predisposto.